Barça Mercato : Griezmann vers la sortie, cet indice ne trompe pas

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2021 à 11:30

L’histoire entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann pourrait prendre fin cet été. Deux ans après son arrivée en provenance de l'Atlético de Madrid, l’international français ne ferait plus partie du plan du club catalan pour la saison 2021-2022.

Barça Mercato : Griezmann au coeur d’un grand ménage

La saison du FC Barcelone n'est pas encore terminée. Les Catalans ont un ultime match à disputer en championnat, samedi prochain (18h) face à Eibar. En coulisse, on pense déjà à la prochaine saison. Alors que le nouveau président du Barça, Joan Laporta, s’apprête à réaliser un gros coup avec la signature de Sergio Agüero en attaque, on devrait aussi voir des joueurs catalans s'en aller dans les prochaines semaines.

En effet, la direction catalane compte effectuer un grand ménage au sein de son effectif. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone prépare un véritable « massacre dans le vestiaire ». Le club voudrait se séparer d’une dizaine de joueurs qui ne figurent plus dans les plans du Barça pour la saison à venir. Neto, Umtiti, Junior, Pjanic, Riqui Puig, Coutinho, Matheus, Braithwaite ou encore Ousmane Dembélé, tous seraient désormais poussés vers la sortie. Antoine Griezmann n’est pas épargné. L’attaquant français ferait partie de cette liste des possibles partants.

Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 120 M€, il ne s’est pas montré à la hauteur des attentes placées en lui. Résultat des courses ? La nouvelle direction catalane voudrait se débarrasser de lui dès cet été.

Barça : Les "intouchables" connus

Mundo Deportivo va un peu plus loin et évoque même la possibilité d’un échange entre Antoine Griezmann et Joao Felix de l'Atlético de Madrid. Une proposition qui ferait son chemin dans les hautes instances du FC Barcelone. Toutefois, si plusieurs joueurs du Barça sont mis sur le marché, d’autres demeurent toujours « intouchables ». C’est notamment le cas de Lionel Messi ! Le Barça est confiant quant à la prolongation de bail de sa star. Le président Laporta fait tout son possible pour obtenir sa signature dans les prochains jours. Ter Stegen, Araujo, Mingueza, De Jong, Pedri, Ilaix et la pépite Ansu Fati sont également « intransférables ». Sport indique qu’ils font partie du « futur du Barça ».