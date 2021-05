OL Mercato : Une cible de Juninho confirme son arrivée à Lyon !

Publié par ALEXIS le 20 mai 2021 à 20:00

L’ OL est sur le point de conclure son premier transfert de l’été. L’une des cibles de Juninho a lâché un gros indice sur son avenir, confirmant ainsi sa probable arrivée au club rhodanien.

OL : Henrique fait ses adieux au Vasco de Gama

L’ OL pourrait signer sa première recrue avant même l’ouverture officielle du mercato estival. Un défenseur dont le transfert est négocié par Juninho a fait ses adieux à son club, le Vasco de Gama au Brésil. Dans un message posté sur son compte Instagram, il a dit au revoir à ses coéquipiers, aux encadreurs, salariés, dirigeants et au staff technique du club basé à Rio de Janeiro. « Gratitude éternelle ! Je ferme un cycle de 16 ans au club qui m'a accueilli comme un enfant, où j'ai grandi, apprenant quotidiennement des personnes merveilleuses, comme les enseignants, les entraîneurs, les coéquipiers et tous les employés, qui m'ont beaucoup aidé pendant toutes ces années », a écrit Henrique Silva Milagres. « Je me suis fait des amis que je porterai dans mon cœur pour toujours et je serai éternellement reconnaissant à cette institution géante. Merci pour tout, Club de Regatas Vasco da Gama ! », a poursuivi l’arrive latéral gauche courtisé par le directeur sportif de l' OL.

Un autre Brésilien à Lyon après Lucas et Guimaraes ?

Henrique est bien connu de Juninho, qui le suivait avant son retour à l'Olympique Lyonnais. Notons que le défenseur de 27 ans est libre de tout engament. Il devrait donc débarquer à Lyon sans indemnité de transfert. Le dirigeant brésilien de l’ OL réussirait ainsi un joli coup, après les transferts de ses compatriotes : Jean Lucas et Bruno Guimarães. Le premier a été acheté 8 M€ à Flamengo en juillet 2019, et le deuxième 20 M€ à l’Athletico Paranaense, toujours au Brésil, en janvier 2020.