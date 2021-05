EDF : Valbuena réagit froidement au retour de Benzema !

Publié par ALEXIS le 21 mai 2021 à 11:30

Mathieu Valbuena a réagi au retour de Karim Benzema en équipe de France, ce jeudi. Il a également exprimé son opinion sur la décision de Didier Deschamps.

Valbuena se fait discret sur le retour de Benzema

Écarté de l’équipe de France, depuis octobre 2015, Karim Benzema fait son grand retour. Il figure sur la liste de 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro 2020 en juin-juillet 2021. Interrogé par RMC Sport, Mathieu Valbuena estime que c’est une bonne nouvelle pour l’attaquant du Real Madrid, pour le sélectionneur et pour les Bleus. « Que penses-tu du retour de Karim Benzema chez les Tricolores ? Comment as-tu vécu ça ? Je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus », a répondu l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais dans un premier temps. « Aujourd’hui, si Karim peut apporter un plus, tant mieux pour l’équipe de France. Après, c’est sur le terrain que ça va se jouer, donc rien de plus à dire sur ce sujet-là », a confié le milieu de terrain de l’Olympiakos (Grèce).

Deschamps n'a pas informé Valbuena pour Benzema

Pour mémoire, Mathieu Valbuena était à la base de l'affaire de la sextape qui a débouché sur la mise à l’écart de l’attaquant du Real Madrid de la sélection. À la question de savoir si Didier Deschamps l’a appelé ou lui a envoyé un message au moment de reprendre Karim Benzema, Mathieu Valbuena a laissé entendre qu’il n’a pas eu cette attention. « Non ! Mais je n’attends rien de personne, de Didier Deschamps ! Quand on disparaît un petit peu des radars, on n’attend rien de quiconque », a répondu l’ancien Bleu, avant de livrer son commentaire sur la décision du coach. « C’est un choix de sélectionneur. Pour moi, Didier Deschamps sort gagnant dans tous les cas. Si l'équipe de France marche et performe, on dira qu’il a pu s’adapter malgré un contexte difficile. Si elle échoue et performe moins, on ne lui en voudra pas ».