PSG Mercato : Pochettino à la base d’un gros revirement à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 15:00

Le mercato estival n’est pas encore officiellement ouvert, mais les lignes bougent déjà au sein de plusieurs clubs. Au PSG, Mauricio Pochettino pourrait totalement bouleverser les plans du directeur sportif Leonardo.

Pochettino prend une première grande décision pour cet été

Si le Paris Saint-Germain attend de nouveaux visages pour la saison prochaine, Mauricio Pochettino ne compte pas pour autant se laisser dépouiller sur le marché des transferts par Leonardo. Après avoir demandé et obtenu la prolongation de Julian Draxler, dont le bail initial prenait fin le 30 juin prochain, l’entraîneur argentin est passé à l’action pour un autre milieu de terrain du PSG. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, l’ancien coach de Tottenham a mis son veto sur l’avenir d'Idrissa Gueye.

Évoqué comme possible partant cet été en raison d’un début de saison difficile, l’international sénégalais de 31 ans va poursuivre son aventure dans la capitale. Le quotidien sportif explique que la fin de saison extraordinaire de l’ancien milieu de terrain d’Everton a convaincu Pochettino et qu’il peut compter sur lui pour la saison prochaine. Le successeur de Thomas Tuchel ne veut désormais plus entendre parler d’un quelconque transfert d’Idrissa Gueye.

Les dirigeants parisiens ont donc changé d'avis concernant le compatriote de Sadio Mané. Arrivé en 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros, Idrissa Gueye est lié au Paris SG jusqu’en 2023. Son maintien par Mauricio Pochettino n’empêche pas pour autant la venue de renfort dans l’entrejeu parisien.

Mercato PSG : Leonardo accélère pour Georginio Wijnaldum

À la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG a ainsi pris la résolution de conserver Gueye, mais Leonardo accélère sur la piste menant à Georginio Wijnaldum. Libre le 30 juin prochain, l’international néerlandais ne va pas prolonger avec Liverpool. Annoncé dans les plans du FC Barcelone, le joueur de 30 ans n’a pas encore pris de décision et le Paris Saint-Germain veut en profiter pour le convaincre de venir jouer aux côtés de Marco Verratti, Neymar et Kylian Mbappé.

Selon L’Équipe, le directeur sportif du club parisien a d’ores et déjà rencontré son agent afin de conclure un accord pour cet été. Si l’ancien milieu du PSV Eindhoven réclame un salaire annuel de 5 millions d’euros sur quatre ans, le PSG se dit prêt à satisfaire à ses exigences.