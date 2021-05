OM Mercato : Concentré sur Gerson, Longoria perd gros en France

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 16:14

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain pour pallier un éventuel transfert de Boubacar Kamara, Pablo Longoria a fait de Gerson sa grande priorité du moment. Une décision qui pourrait coûter cher à l’ OM sur d’autres pistes estivales.

Vers un rebondissement inattendu pour Gerson ?

Sur demande expresse de son entraîneur Jorge Sampaoli, Pablo Longoria fait le pressing auprès de Flamengo et de la famille du joueur de 24 ans afin que Gerson s’engage avec l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Alors que plusieurs noms sont associés au club marseillais, le dirigeant espagnol semble avoir fait du milieu de terrain brésilien sa principale préoccupation du moment. Mais alors qu’un accord a été annoncé entre le jeune compatriote de Neymar et l’OM, le site Jornal O Dia assure ce samedi que l’affaire est bien encore loin d’être bouclée.

Le média sud-américain explique en effet qu’un conflit d’intérêts entre le père du joueur et l’agence G7 Football Investments pourrait faire capoter les négociations. De son côté, Goal révèle que tandis que l’OM a fait une offre de 25 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus et un pourcentage à la revente, les dirigeants de Flamengo réclament 35 millions d’euros. Vu que d’autres clubs européens s’intéressent aussi à Gerson, les Phocéens pourraient voir s’envoler cette piste. Une issue regrettable puisque Pablo Longoria pourrait aussi perdre l’une de ses pistes locales en raison de son retard dans les propositions.

Ciblé par l’ OM, Amine Adli se dirige vers l’AC Milan

Avec celle du Brésilien Gerson, la piste menant à la pépite de Toulouse Amine Adli était la plus chaude pour l’Olympique de Marseille. Mais d’après les informations de Calciomercato, le club toulousain et l’AC Milan ont trouvé un accord à hauteur de 10 millions d’euros pour le transfert du joueur de 21 ans. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives cette saison, le milieu offensif toulousain a été élu meilleur joueur de Ligue 2 et pourrait ainsi snober l’OM et la Ligue 1 pour atterrir en Serie A cet été. Affaire à suivre…