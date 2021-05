OM Mercato : Gerson, un transfert sur le point d'être finalisé ?

Publié par Timothy le 21 mai 2021 à 12:30

C'est le dossier chaud du moment à l'OM. En négociation avec le club depuis plusieurs jours, le milieu de terrain brésilien Gerson (24 ans) se rapproche de plus en plus de la Canebière. Selon les médias auriverdes, le joueur aurait accepté la proposition de l'Olympique de Marseille. Néanmoins, il reste à finaliser quelques détails sur le transfert du milieu de terrain de Flamengo.

Selon les informations de GloboEsporte, qui suit le dossier de très près, la réunion de jeudi n'a pas été aussi décisive que prévue. Les deux agents de l'OM, Tulio de Melo et Pascal Carbon, n'ont pas rencontré physiquement les dirigeants de Flamengo, mais ont échangé au téléphone et rien ne devrait être acté avant dimanche. Selon cette même source, les négociations portent toujours sur un transfert de 25 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus et un pourcentage à la revente en faveur du club brésilien.

Gerson à l'OM : Jorge Sampaoli, l'homme de la situation

La Provence nuance néanmoins ces montants, indiquant qu'il n'est pas impossible qu'il s'agisse de négociations que Flamengo espère surtout récupérer avec son joueur. Le prix final pourrait donc être allégé si l'opération aboutie. Du côté de l'OM, on mettrait en avant la réussite des joueurs brésiliens en Ligue 1 (Neymar, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Marquinhos ou encore Thiago Mendes) pour attirer Gerson. Le club tente de le convaincre de signer pour optimiser ses chances de sélection avec la Seleção.

Le journal brésilien O Dia confirme, de son côté, que le joueur hésite encore malgré une belle proposition contractuelle. Le média avance que l'OM lui offre cinq ans de contrat avec un salaire trois fois supérieur à celui qu'il touche actuellement à Flamengo. Jorge Sampaoli, qui connaît bien Gerson lorsqu'il était à la tête de l'Atlético Mineiro, occupe un rôle de premier rang dans l'aboutissement de son transfert. Lui qui compte en faire un leader technique au sein de l'effectif marseillais. De nouvelles discussions devraient avoir lieu pendant le week-end, en marge du derby de Rio de Janeiro contre Fluminense.