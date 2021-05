ASSE Mercato : Puel dévoile le nom du successeur de Debuchy

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 04:30

En fin de contrat, Mathieu Debuchy ne va pas prolonger son bail à l’AS Saint-Étienne. Le club ligérien a déjà confirmé le départ de son capitaine au terme de la saison. Claude Puel vient de dévoiler l’identité du remplaçant du latéral droit chez les Verts.

Un coup à 0€ pour la succession de Debuchy

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2018, Mathieu Debuchy va quitter les Verts cet été. Le contrat du latéral de 35 ans, qui expire le 30 juin prochain, ne sera pas renouvelé. L’ASSE a d’ailleurs déjà officialisé le départ de son capitaine ainsi que celui de Kevin Monnet-Paquet. Comme l’arrière droit, l’attaquant de 32 ans est en fin de contrat avec le club ligérien. Entraîneur de Saint-Étienne, Claude Puel ne compte pas aller loin pour assurer la succession de son latéral. Le technicien castrais dispose d’une solution interne pour remplacer l’international tricolore (27 sélections/2 buts). Le coach stéphanois compte conforter le jeune Yvann Maçon sur le flanc droit de sa défense la saison prochaine.

Yvann Maçon conforté à droite par Claude Puel

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou, Yvann Maçon a vu sa saison s’arrêter en octobre. Le polyvalent latéral réalisait pourtant des débuts prometteurs avec l’AS Saint-Étienne avant sa grave blessure. Il comptait un but et une passe décisive en six apparitions en Ligue 1. Pour son retour, l’international Espoirs tricolore va donc endosser le rôle de titulaire à droite. Son entraîneur sait également qui sera sa doublure à ce poste. « Quand Mathieu avait débuté avec moi à Lille, il avait pris la relève de quelqu’un et derrière, on sait la carrière qu’il fait et que je lui souhaite de poursuivre. Ici, nous avons Maçon qui va revenir et qui est international Espoirs, et [Alpha] Sissoko », a indiqué le coach de l’ASSE. De retour de prêt l’été dernier, Sissoko a disputé 9 matchs cette saison, dont 6 en tant que titulaire, sans se montrer décisif.