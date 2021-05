ASSE Mercato : Un cadre de Claude Puel vers la MLS ?

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 07:30

Alors le départ de deux cadres a déjà confirmé, un autre vétéran de l’effectif de l’ ASSE pourrait quitter le club. Celui-ci pourrait poursuivre sa carrière Outre-Atlantique, du côté de la Major League Soccer.

Un autre cadre sur le départ à l’ ASSE

Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet ne seront pas prolongés. En fin de contrat, les deux trentenaires vont quitter l’AS Saint-Étienne en tant que joueurs libres cet été. Comme eux, un autre cadre de Claude Puel pourrait également faire ses valises cet été. À un an de l’expiration de son contrat, Jessy Moulin pourrait aussi quitter l’ ASSE au prochain mercato. Blessé sur cette fin de saison, le portier de 35 ans est remplacé dans les cages stéphanoises par Étienne Green. Titulaire lors des derniers matchs de Sainté, le jeune gardien de 20 ans donne satisfaction à Claude Puel. Lequel songerait désormais à en faire le numéro un à ce poste la saison prochaine. Longtemps doublure de Stéphane Ruffier, Moulin pourrait donc quitter son club formateur s’il venait à perdre sa place de titulaire.

Moulin proche du rêve américain ?

En février déjà, Jessy Moulin avait ouvert la porte à un départ de Saint-Étienne. Il confiait notamment son envie de découvrir un championnat étranger. Le portier se voyait en effet continuer sa carrière en Major League Soccer. Aux dernières nouvelles, le gardien stéphanois pourrait voir son vœu exaucer. Selon les informations de But Football, une franchise de MLS, dont le nom n’a pas fuité, se serait renseignée sur Jessy Moulin. Auteur de 29 apparitions pour 42 buts encaissés et 9 clean-sheet, le portier stéphanois est coté à 1 million d’euros sur Transfermarkt.