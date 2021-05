ASSE Mercato: 12M€, un crack lâche sa réponse à Claude Puel

Publié par JEAN-LUC D le 23 mai 2021 à 15:53

Après avoir lancé plusieurs d’entre eux en Ligue 1 cette saison, Claude Puel veut continuer à compter sur les jeunes pépites du centre de formation de l’ ASSE. D’ailleurs, l’entraîneur des Verts a émis le souhait de converser l’une des révélations de la saison. Il vient de recevoir sa réponse dans ce dossier.

L’ ASSE veut prolonger Lucas Gourna-Douath

Après avoir finalisé les dossiers de prolongations du gardien de but Étienne Green et du défenseur central Saïdou Sow, dont l'officialisation pourrait être annoncée les jours à venir, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne envisagent également de conserver et blinder Lucas Gourna-Douath. Véritable révélation de la saison chez les Verts, le milieu de terrain de 17 ans est courtisé par plusieurs gros clubs européens. Mais Claude Puel a déjà fait savoir à sa direction qu’il compte sur le natif de Villeneuve-Saint-Georges pour la saison prochaine.

Loïc Tanzi, journaliste à RMC Sports, révèle ainsi que les décideurs de l’ ASSE ont pris la résolution de ne pas placer Lucas Gourna-Douath sur le marché des transferts cet été. Mieux, l’ ASSE veut même prolonger le contrat de son jeune milieu, actuellement lié au club ligérien jusqu’en 2023. Et d’après les dernières informations en provenance du Forez, le jeune joueur n’est pas pressé de changer d’air.

Lucas Gourna-Douath a fait son choix

« Je suis très content à l’ ASSE. Je suis avec une bande de copains, de grands frères, mes petits au centre de formation. Je me sens très bien et je suis content d’évoluer sous le maillot de mon club formateur. Tout est mis en place pour progresser et avancer durant mon apprentissage. Aujourd’hui, je suis à Saint-Étienne et je me concentre uniquement sur cela. D’autres personnes s’occupent du reste », déclarait récemment Lucas Gourna-Douath dans un entretien accordé au journal Le Progrès.

Ce dimanche, la radio métropolitaine, RMC Sport, révèle que le protégé de Claude Puel a décidé de rester une saison de plus au moins à l’AS Saint-Étienne, en vue de grandir. Le site spécialisé Transfermarkt évalue le jeune coéquipier de Wahbi Khazri.