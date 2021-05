PSG : Al-Khelaïfi fait une annonce retentissante pour le Mercato !

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2021 à 13:00

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a fait une annonce concernant le mercato estival. Le dirigeant parisien a fait savoir qu'il n'a pas l'intention d'acheter n'importe comment des joueurs prêtés à son club par les rumeurs. Cependant, il admet qu'il y aura bien de nouveaux transferts pour améliorer l'équipe.

Kylian Mbappé met la pression sur le PSG

« Ce qui permettrait de rester ? Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club (…) Après, je veux être dans un endroit où je sens que je peux vraiment gagner, avec un projet solide autour de moi. C’est le plus important. Je mange football, je vis football, le projet sportif est primordial. Je veux les certitudes de gagner ? Certitudes, non. Il n’y a qu’une équipe qui gagner la LDC. Cela ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Mais il faut sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose. Après, c’est nous les joueurs sur le terrain. On discute avec le club (…) On est très clair avec le club. On va faire les choses comme il le faut. »

Si Kylian Mbappé veut évoluer dans une équipe compétitive capable de gagner la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi est conscient qu’un mercato raté peut pousser davantage son attaquant de 22 ans à faire le forcing pour rejoindre le Real Madrid qui est déjà prêt à lui dérouler le tapis rouge cet été. Au micro de Canal+, le président du Paris Saint-Germain a donc fait une énorme promesse au meilleur joueur de Ligue 1.

Al-Khelaïfi fait une énorme promesse à Mbappé

Après la victoire du Paris Saint-Germain à Brest (2-0), dimanche soir à l’occasion de la dernière journée du championnat, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rassurer les supporters et Kylian Mbappé : l’effectif de Mauricio Pochettino va être amélioré durant le mercato estival qui ouvre ses portes le 9 juin prochain.

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. (Tallaron parle de latéraux, de milieux) On va voir avec Leonardo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe », a déclaré le patron de BeIN Sports et président de l’Association européenne des clubs (EC).

Reste maintenant à savoir quels nouveaux visages débarqueront à Paris dans les semaines ou mois à venir.