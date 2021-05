PSG Mercato: Officiel, Paris tient sa première recrue pour 16M€

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2021 à 20:30

La LFP a dévoilé les dates du prochain mercato estival et ce sera du 9 juin à minuit au 31 août 2021. Le PSG aura fort à faire avec notamment quelques départs à gérer et le renforcement de l’équipe comme annoncé par Nasser Al-Khelaïfi. Et les lignes bougent déjà du côté de la capitale.

Mercato : Un milieu de terrain s’engage avec le PSG

C’est fait, le Paris Saint-Germain tient sa première recrue estivale alors même que le marché des transferts n’est pas encore officiellement lancé. Prêté cette saison avec option d’achat, Danilo Pereira ne retournera pas au FC Porto. Titulaire dimanche soir face au Stade Brestois, le polyvalent international portugais va rester définitivement au PSG. En effet, comme l’a expliqué récemment Fernando Gomes, l’administrateur du FC Porto, le joueur de 29 ans dispose d’une option d’achat de 16 millions d’euros, qui devient automatique si le Paris Saint-Germain venait à terminer à l’une des deux premières places de Ligue 1.

Depuis hier soir, Danilo Pereira est donc officiellement un joueur du PSG, l’équipe de l'entraîneur Mauricio Pochettino ayant terminé vice-championne de France derrière le LOSC. Auteur de 42 matches et 2 buts toutes compétitions cette saison, le compatriote de Cristiano Ronaldo va ainsi poursuivre son aventure dans la capitale et parapher prochainement un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2026. Pour rappel, Leonardo a déjà déboursé 4 millions d’euros pour obtenir le prêt du champion d’Europe 2016.

Al-Khelaïfi annonce d’autres renforts au PSG

Interrogé par Canal+, Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement assuré que le PSG va être actif lors du prochain mercato estival dans l’optique d’améliorer l’équipe de Mauricio Pochettino.

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. (Tallaron parle de latéraux, de milieux) On va voir avec Leonardo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe », a déclaré le patron de l’ECA.

Avec la prochaine signature de Danilo Pereira, le Paris SG ne fait donc qu’annoncer la couleur pour le marché qui s’annonce.