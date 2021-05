OM Mercato : Le Real Madrid veut arracher Gerson à l'OM !

Publié par Timothy le 25 mai 2021 à 16:30

Le feuilleton Gerson ne s'arrête plus. Si les discussions entre l'Olympique de Marseille et Flamengo se poursuivent, selon le média brésilien Globo Esporte, les deux clubs se rapprochent d'un accord. Pablo Longoria offrirait 25M€ et 5M€ de bonus au club brésilien. Ces bonus seraient applicables en cas de qualification en compétitions européennes pour l’OM et selon les performances du milieu de terrain sous les couleurs phocéennes. Néanmoins, quelques détails restent en suspens. Entre autres, l'assurance à souscrire en attendant l'ouverture officielle du mercato estival, le pourcentage sur une future revente et les commissions dues aux représentants.

D'après les médias brésiliens Globo Esporte et O Dia, le milieu de terrain se serait rapproché de l'OM ces dernières heures. Il se serait notamment entretenu avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Des échanges rassurants pour le joueur. Les phocéens auraient revu à la hausse leur proposition salariale sur la base d'un contrat de cinq ans, assurant que Gerson serait libéré en cas de convocation pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Gerson : Le Real Madrid entre dans l'arène

Seulement l'OM ne fait désormais plus seul la course en tête. D'après le quotidien régional La Provence, le transfert du joueur n'est « pas si simple ». Le journal avance que plusieurs intermédiaires se grefferaient dans ce transfert et ralentisseraient le processus de vente. Depuis quelques jours, il est également annoncé que l'Atlético de Madrid serait prêt à bondir pour s'attacher les services du relayeur. La chaîne de télévision ESPN assure de son côté que le Real Madrid s'invite également dans l'arène.

L'entourage de Gerson est même attendu prochainement dans la capitale espagnole pour accélérer les échanges et donner une suite, indique le quotidien sportif As. Le dossier Gerson est donc loin d'être fini...