Equipe de France : retour de Karim Benzema, de nouvelles révélations !

Publié par Chemssdine le 26 mai 2021 à 01:45

Attendu depuis cinq ans par tous les fans français de football, le retour de Karim Benzema en Equipe de France se fera finalement cet été lors de l'Euro 2020. Après de nombreuses explications données par DD, de nouvelles révélations sur ce retour ont été faites par le sélectionneur et son adjoint, Guy Stephan.

Une discussion Benzema-Deschamps à l'origine du retour de l'attaquant en Equipe de France

La semaine dernière, la planète football ressentait une énorme secousse provenant de France. En effet, un peu plus de cinq ans après sa dernière sélection en Equipe de France, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps afin de participer à l'Euro 2020 cet été. Une décision bénéfique et inattendue de la part du sélectionneur des Bleus, qui est le fruit d'une franche discussion entre ce dernier et l'attaquant du Real Madrid. Interrogé par Tout le Sport, l'ancien milieu de terrain de l'Equipe de France a encore expliqué la raison et le contexte dans lequel KB9 a été retenu dans la liste : "Ça s'est passé. Guy (Stéphan) sait tout de A à Z, et c'est normal. C'est important pour moi d'avoir son avis et son ressenti, donc cela s'est fait. Très bien fait même, très discrètement. C'était une étape importante. "

L'avenir est radieux pour Benzema en EDF d'après Deschamps

Guy Stephan confirme les dires de son collègue, affirmant que cette discussion aura été déterminante dans le choix de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille : "Il y avait une envie commune, peu importe ce qui s'est passé avant. Une discussion franche, longue, et cela a abouti à la sélection donnée par Didier ensuite​." De son côté, Deschamps veut d'ores et déjà se projeter vers l'avenir, qu'il prévoit comme radieux pour lui et Benzema sous le maillot brodé du coq : "On a encore de belles choses à vivre et de très belles​." Premier éléments de réponse durant ce mois de juin.