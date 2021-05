RC Lens Mercato : Une première recrue officialisée !

Publié par Melvin le 26 mai 2021 à 13:30

7e de Ligue 1, le RC Lens est passé à un cheveu de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Pour sa première saison dans l'élite, le club présidé par Joseph Oughourlian a fait beaucoup mieux que l'objectif initial qui était le maintien. La priorité est donc de conserver l'ossature du onze de Franck Haise. Plusieurs joueurs sont d'ores et déjà courtisés par les plus grands clubs européens.

Gaël Kakuta continue l'aventure au RC Lens !

Il se pourrait bien que le club lensois soit en passe de conserver l'une de ses pièces maîtresses. En effet, le club artésien a annoncé le transfert de Gaël Kakuta. Ce dernier était prêté au RC Lens par Amiens. Le club nordiste a donc levé l'option d'achat incluse dans le prêt. Cela paraît logique tant le natif de Lille a emerveillé le public lensois cette saison. Auteur de onze réalisations sous le maillot des Sang et Or, l'ex-joueur de Chelsea a réalisé la meilleure saison de sa carrière professionelle. Récompensé par le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de la saison, Gaël Kakuta était courtisé notamment par Newcastle. C'est donc un signe fort qu'envoie le RC Lens à ses homologues européens.

Jonathan Clauss sur le départ ?

Outre Gaël Kakuta, la priorité du club artésien est de conserver Jonathan Clauss. Ce dernier pourrait bien quitter le RC Lens, seulement après avoir réalisé une saison avec les Sang et Or. En effet, selon les informations de Kicker, Manchester City ou encore Chelsea ont fait part de leur intérêt pour le natif de Strasbourg. Auteur de 3 buts et 6 passes décisives, le latéral droit s'est distingué pour sa première saison avec le RC Lens. Arrivé pour la modique somme d'1 million d'euros, ce dernier pourrait rapporter gros au club lensois. Sous contrat jusqu'en 2023, Clauss pourrait quitter Lens pour une somme estimée entre 6 et 10 millions d’euros.