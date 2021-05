RC Lens Mercato : Une première signature déjà actée au RCL

Publié par ALEXIS le 25 mai 2021 à 14:19

Le RC Lens est passé à côté de la coupe d’Europe, mais prépare déjà la saison prochaine. Les Lensois ont enregistré un premier renfort avant même l’ouverture officielle du mercato estival.

RC Lens : Wuilker Farinez signe jusqu'en 2024

Promu en Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens était en course pour une place en coupe d’Europe, jusqu’à la dernière journée du championnat. Il a finalement été relégué à la 7e place, coiffé par le Stade Rennais. Le Racing Club ne jouera donc pas la Ligue Europa, mais il n’est pas déçu. Mieux, les dirigeants ont décidé de renforcer leur équipe, en vue de la saison 2021-2022. Pour commencer, ils ont levé l’option d’achat qui accompagnait le prêt de Wuilker Farinez. Le gardien de but arrivé de Millonarios FC (Colombie) a signé un contrat de trois saisons. Il est désormais lié au RC Lens jusqu’en 2024. Son transfert a été conclu à 1,5 M€ selon Transfermarkt.

« Je suis très heureux et je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont permis de m’engager avec le Racing Club de Lens. Je me sens bien ici. Quand on dit que le Racing est un club à part, ce ne sont pas des paroles en l’air, on le ressent vraiment », a déclaré le jeune portier vénézuélien. « C’est une forme de récompense pour le travail accompli au quotidien cette saison. Je le sais, ça passera toujours par le travail », a-t-il commenté ensuite. Doublure de Jean-Louis Leca, le gardien de but de 23 ans a joué 5 matchs, soit 3 en Ligue 1 et 2 en coupe de France avec le RCL. Il a concédé 8 buts pour un clean sheet.

Le directeur du RCL se réjouit de la signature du portier

Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a également réagi au transfert définitif de Wuilker Farinez. « C’est une marque de confiance réciproque entre Wuilker et le club de s’unir jusqu’en 2024. Nous avions vite compris qu’il voulait s’inscrire dans la durée sous les couleurs sang et or. Il s’est très bien intégré au collectif cette saison […]. Il a répondu présent de belle manière, chaque fois que nous lui avons fait appel. Nous sommes fiers de le compter parmi nous et lui souhaitons beaucoup de réussite », a déclaré le dirigeant lensois.