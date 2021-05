PSG Mercato : Messi, une décision hallucinante de Doha dévoilée

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 13:00

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’a toujours pas dit ce qu’il compte faire pour la suite de sa carrière. Intéressé par l’attaquant de 33 ans, le PSG aurait pris une décision totalement surprenante dans ce dossier.

Le PSG prêt à renoncer à Lionel Messi ?

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, personne ne sait encore où évoluera Lionel Messi la saison prochaine. Libre le 30 juin prochain, la star argentine fait patienter aussi bien Joan Laporta, le nouveau président du Barça, qui aimerait le voir signer un nouveau contrat de 10 ans, que le Paris Saint-Germain qui souhaite le faire venir pour recomposer son duo avec Neymar et pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé. Mais le septuple Ballon d’Or ne semble pas du tout pressé d’annoncer sa décision.

Une situation qui devient désormais insupportable pour certains prétendants comme le PSG. En effet, Mohammed Al-Kaabi, spécialiste qatari du mercato et bien informé sur les arcanes du Paris Saint-Germain, révèle ce mercredi que le dossier Messi pourrait finalement être abandonné par le club de la capitale. Il explique notamment que les négociations ouvertes depuis plusieurs semaines avec le capitaine des Blaugranas sont désormais interrompues et Doha ne veut plus perdre de temps avec cette affaire.

« Malheureusement, il semble que les négociations avec Lionel Messi sont dans une impasse totale, le joueur n'a pas encore décidé de son avenir, mais compte tenu de cette situation le PSG pourrait explorer d'autres options », indique Mohammed Al-Kaabi. De son côté, la presse espagnole assure que cette décision du PSG est en réalité la preuve que le natif de Rosario a déjà pris sa décision et l’a fait savoir à l’Émir du Qatar.

Lionel Messi a décidé de prolonger au Barça

Selon plusieurs sources concordantes venues de la Catalogne, la prochaine arrivée de Sergio Agüero a changé la donne chez Messi. Enchanté à l’idée d’évoluer au quotidien sous le même maillot que son grand ami et coéquipier en sélection, le numéro 10 du FC Barcelone a pris la résolution de renouveler son bail. S’il attend la fin de la Copa América que l’Argentine accueillera du 13 juin au 10 juillet, Messi a déjà tranché et il va poursuivre son aventure à Barcelone.