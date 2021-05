OL : Juninho se paie Depay et annonce la couleur pour l'été

Publié par Ange A. le 27 mai 2021 à 04:00

L’Olympique Lyonnais va perdre son capitaine Memphis Depay. Directeur sportif de l’ OL, Juninho s’est livré sur le départ du Néerlandais et a lâché des indices sur l’été du côté de Lyon.

Juninho crache ses vérités sur Memphis Depay

L’Olympique Lyonnais va signer son retour en Coupe d’Europe la saison prochaine. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l’ OL devra mener sa campagne européenne sans Memphis Depay. L’attaquant néerlandais a choisi de ne pas prolonger son contrat. Une décision que respecte Juninho qui estime que le départ de Depay fera du bien au club rhodanien. « Je trouve qu’il fallait faire une équipe pour Memphis. Ce n’est pas une critique, je le respecte, on a eu une bonne relation même si on n’a pas toujours été d’accord, mais il fallait que toute l’équipe tourne autour de lui. C’est très dur à faire […] Je pense que Memphis est fort, mais pas autant qu’eux […] Je pense que Memphis a fait son temps », a-t-il lâché sur OLTV.

Révélation fracassante sur le mercato de l’ OL

Dans sa sortie, Juninho s’est également exprimé sur le prochain mercato. Le technicien brésilien a une idée de ce dont l’ OL a besoin pour se renforcer. « On a ciblé des joueurs, mais ce n’est pas facile avec la crise, qui est mondiale […] On travaille pour avoir une équipe encore meilleure, il faut partir de cette base-là, des joueurs qui nous apportent de l’envie, de la gagne, qu’on a perdu depuis longtemps », a-t-il expliqué avant de lâcher des indices sur le successeur de Depay. « Pour remplacer Memphis, je pense qu’on a besoin d’un ailier qui provoque, qui élimine, qui va vite et qui défend. On travaille sur des pistes, pas faciles, ce sont des joueurs qui coûtent cher », a-t-il livré. Alors que des arrivées sont attendues, Juninho s’attend également à de quelques départs, notamment des joueurs plus à leur aise à Lyon. « Il faut que les joueurs qui ne sont pas contents d’être là partent. Pour le bien de tous », a-t-il fait savoir.