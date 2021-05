OL : Officiel, Memphis Depay quittera bien le club cet été

Publié par Chemssdine le 21 mai 2021 à 08:00

Joueur majeur de l'OL depuis son arrivée à l'été 2017, Memphis Depay n'a eu cesse de monter en puissance pour s'affirmer depuis les deux dernières saisons comme l'une des têtes d'affiche de Ligue 1. En fin de contrat dans un peu plus d'un mois, le virtuose néerlandais a confirmé qu'il quittera la capitale des Gaules cet été.

L'aventure fantastique de Memphis Depay à l'OL

Il s'agissait d'un pari risqué réalisé par Jean-Michel Aulas et Florian Maurice en décembre 2017. En effet, ne disposant pas d'un effectif assez garni en attaque, les deux dirigeants lyonnais avaient décidé de tenter le coup Memphis Depay, en pleine crise de confiance avec Manchester United. Après des débuts en demi-teinte, l'international batave a su trouver une belle régularité à l'Olympique Lyonnais, devenant le joueur phare du club rhodanien depuis deux saisons. En l'espace de quatre ans et demi, le natif de Moordrecht a inscrit 76 buts et délivré 48 passes décisives en 178 matchs sous la tunique lyonnaise.

Au-delà de ses statistiques impressionnantes, l'attaquant de 27 ans estime avoir passé un palier dans sa vie et dans sa carrière comme il l'a expliqué à L'Equipe : "J'avais à peine 23 ans quand je suis arrivé. J'ai changé, j'ai grandi. Ici, je suis devenu un homme. Quand je me retourne, je trouve que c'est beau à voir. Je me suis bâti des souvenirs pour longtemps, des amitiés, aussi. Ici, c'était ma maison. Cela fait bizarre de penser que c'est mon dernier match ici. Ça me rend triste de partir dans un stade vide, sans les supporters, mais ma famille et mes amis seront avec moi dans ce moment spécial."

Il ne sait pas où il jouera l'année prochaine

Souvent pressenti pour débarquer au FC Barcelone cet été, l'intéressé ne sait pas où il sera l'année prochaine comme il l'a encore affirmé au micro de Vincent Duluc : "Je veux montrer mes qualités dans le plus grand club possible, dans le plus grand Championnat possible. Je suis prêt à passer un cap. (...) Ils (les dirigeants barcelonais) ont manifesté de l'intérêt, mais d'autres clubs également. Et il n'y a rien de fait." Une chose est sûre néanmoins, le capitaine lyonnais aura à coeur de qualifier l'OL en Champions League l'année prochaine, et cela passera par une grosse performance dimanche face à Nice.