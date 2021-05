AS Roma mercato : Mourinho prochain entraîneur de la Roma

Publié par Melvin le 04 mai 2021 à 18:19

Le prochain entraîneur de l'As Roma est un certain José Mourinho, fraichement débarqué du banc de touche de Tottenham, en Premier League. Le technicien portugais a déjà été officialisé par le club italien pour la saison prochaine.

As Rome prochaine destination de José Mourinho

C'est le club de la Louve qui l'a annoncée en début d'après-midi. « L'AS Roma a le plaisir d'annoncer que José Mourinho sera le nouveau directeur technique de la première équipe à partir de la saison 2021-22 », indique le club italien dans son communiqué. L' entraîneur portugais, débarqué, il y a quelques semaines du même poste à Tottenham, n'aura pas mis trop de temps avant de trouver un nouveau banc. Mourinho retrouve un championnat qu'il connaît bien. En effet, ce dernier avait remporté la Serie A et une Uefa Ligue des Champions avec l'Inter de Milan en 2010.

L'entraîneur âgé de 58 ans s'est exprimé sur cette nomination. "Merci à la famille Friedkin de m'avoir choisi pour diriger ce grand club et faire partie de leur vision. Après des rencontres avec le propriétaire et Tiago Pinto, j'ai tout de suite compris toute l'étendue de leurs ambitions pour l'AS Roma", précise l'ex-entraîneur du Réal Madrid. "C'est la même ambition et le même dynamisme qui m'ont toujours motivé et ensemble nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir", a-t-il ajouté.

Mourinho a du travail !

José Mourinho succède donc à Paulo Fonseca. Nommé en juin 2019 à la tête de l'AS Rome, l'ex-entraîneur du Chacktar Donesk n'a jamais réussi à faire franchir un cap au club Romain. 5e la saison dernière, 7e cette saison, la Roma n'arrive plus à accrocher le top 4 synonyme de qualification à la Ligue des Champions.

Le nouvel entraîneur aura donc fort à faire et devra briser une terrible malédiction. Le club italien n'a plus remporté de titres depuis 2008. Un entraîneur revanchard avec un club qui a terriblement besoin de succès, le mariage entre José Mourinho et Rome promet.