PSG Mercato : latéral, Leonardo tente un calibre français à 50M€

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2021 à 23:30

Pour cet été, le PSG veut absolument mettre la main sur des défenseurs de couloirs capable de faire le job. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, a même déjà une piste prestigieuse du côté de l’AC Milan.

Le PSG a fait une offre pour Theo Hernandez !

En cas d’offre intéressante, le PSG ne va pas retenir Layvin Kurzawa. Outre un milieu de terrain et un latéral droit, le Paris Saint-Germain veut aussi recruter un défenseur arrière gauche. Si plusieurs noms sont cités aux rouge et bleu, Leonardo a passé à l’action ce jeudi pour Theo Hernandez. Arrivé à l’AC Milan en 2019 en provenance du Real Madrid contre une enveloppe de 21 millions d’euros, le joueur de 23 ans avait déjà été placé dans le viseur du Paris Saint-Germain l’été dernier. Et selon Christian Falk, journaliste de Sport Bild, le directeur sportif du PSG est revenu à la charge dans ce dossier avec une proposition contractuelle afin de tenter de le convaincre de rejoindre le vice-champion de France.

La décision de l’AC Milan est attendue pour Theo Hernandez !

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », déclarait dimanche dernier Nasser Al-Khelaïfi.

Si son président a donné le ton du mercato, Leonardo est déjà passé aux choses sérieuses pour le renforcement de l’équipe de Mauricio Pochettino. Theo Hernandez possède une offre du PSG, mais la direction de l’AC Milan n’a pas encore accepté le transfert du natif de Marseille. « Theo Hernandez a une offre du PSG, mais l’AC Milan n’est pas encore d’accord pour un transfert. Hernandez a un contrat jusqu’en 2024 », écrit le journaliste allemand sur son compte Twitter. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le petit frère de Lucas Hernandez vaut 50 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…