ASSE Mercato : Annonce imminente pour une recrue à 0€ ?

Publié par Ange A. le 28 mai 2021 à 07:30

L’AS Saint-Étienne pourrait accueillir une recrue tunisienne en tant que joueur libre lors du mercato estival. La presse locale assure que l’ ASSE a déjà trouvé un accord avec un latéral en fin de contrat cet été.

Un international tunisien annoncé à l’ ASSE

Avec ses ressources financières limitées, l’AS Saint-Étienne est forcée de s’intéresser à un certain profil de joueurs. En interne, la direction du club du Forez a déjà bouclé les prolongations de contrat de trois jeunes. Étienne Green, Saïdou Sow et Aimen Moueffek ont prolongé avec le club ligérien. Sur le marché des transferts, l’ ASSE s’intéresse notamment aux joueurs en fin de contrat ou ceux avec une valeur marchande dans ses cordes. À ce sujet, la presse tunisienne assure que les Verts auraient déjà touché au but. La Presse affirme en effet que Wajdi Kechrida « va rejoindre l’AS Saint-Étienne une fois l’ESS achève l’épreuve de la Coupe de Tunisie ». Ceci afin de quitter le club « par la grande porte ».

Kechrida, une recrue à 0€ promise aux Verts ?

Âgé de 25 ans, Wajdi Kechrida évolue au poste de latéral droit à l’Étoile du Sahel. Pas prolongé, l’international tunisien aux 13 capes sera libre le 30 juin prochain. Ayant passé une partie de sa formation à l’OGC Nice, Kechrida pourrait donc vivre sa première véritable expérience en Europe avec l’ ASSE la saison prochaine. Sur la campagne en cours, le natif de Nice a disputé 28 matchs avec l’ESS pour deux buts et quatre passes décisives. Avec le départ du capitaine Mathieu Debuchy (en fin de contrat et pas prolongé), une place s’est libérée sur le flanc droit de la défense. Reste plus qu’à attendre une officialisation pour confirmer la venue d’un autre Tunisien dans le Forez après celle de Wahbi Khazri en 2018.