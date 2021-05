PSG Mercato : Un pactole promis à Paris grâce à Pochettino

Publié par Ange A. le 28 mai 2021 à 10:00

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en décembre, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter la capitale. Plusieurs sources britanniques annoncent son possible retour à Tottenham. Un départ de l’Argentin pourrait rapporter gros au PSG.

Déjà la fin pour Pochettino au Paris Saint-Germain ?

Déchu de son titre de champion de France et sorti en demi de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain prépare des changements. À ce sujet, le PSG pourrait de nouveau connaître un changement d’entraîneur cet été. Vainqueur du Trophée des champions et de la Coupe de France, Mauricio Pochettino pourrait déjà faire ses valises. Après les révélations du Sun, The Athletic et Sky Sports viennent de confirmer des contacts entre l’Argentin et Tottenham. Le club anglais est coaché par l’intérimaire Ryan Mason depuis le limogeage de José Mourinho en avril. Ce qui ouvre la voie à un retour du technicien de 49 ans chez les Spurs. Un départ du PSG est d’autant plus possible que l’entraîneur n’entretiendrait pas de bonnes relations avec Leonardo, le directeur sportif du club francilien.

Une belle affaire pour Paris en cas de départ de son entraîneur

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Mauricio Pochettino pourrait quitter la capitale un an avant l’expiration de son bail. Un départ qui ne sera pas sans conséquence pour l’Argentin. En cas de retour à Tottenham, le club londonien devra verser une indemnité au PSG. Laquelle devrait s’élever à près de 26,8 millions d’euros, soit le double de son salaire annuel dans la capitale. Mais en cas de démission, cette indemnité sera versée par l’ancien coach des Spurs. Reste plus qu’à attendre quelle sera l’issue de ce nouveau feuilleton autant surprenant qu’inattendu.