OM Mercato : Benedetto, le deal avec Boca Juniors menacé

Publié par Timothée Jean le 28 mai 2021 à 15:30

Le retour de Dario Benedetto en Argentine prend de l’ampleur. L’ OM ne serait pas totalement opposé à son départ et voudrait en profiter pour inclure un joueur de Boca Juniors dans la transaction. Mais un problème épineux menace sérieusement le deal.

Après une première saison convaincante à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto a connu une véritable baisse de régime cette saison. Avec seulement 5 buts inscrits en Ligue 1, l’attaquant argentin n’a pas fait le poids devant son concurrent Arkadiusz Milik. Il est désormais relégué sur le banc de touche, ce qui pourrait déboucher sur un départ lors du prochain mercato estival.

Le journaliste Matías Bustos Milla révélait récemment que l’ OM ne s’opposerait pas à un retour Dario Benedetto au Boca Juniors, à condition que tout le monde y trouve son compte. Le club phocéen sait qu’il lui sera difficile de récupérer un gros chèque sur un éventuel transfert de son buteur argentin. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille mise un échange de joueurs. Les dirigeants marseillais envisageraient d’inclure Cristian Pavon dans le deal.

OM : La concurrence menace le deal Benedetto-Pavon

L’ailier international argentin de 25 ans est une cible préférentielle pour Jorge Sampaoli. L’entraîneur marseillais connaît bien Cristian Pavon alors qu’il officiait encore sur le banc de la sélection argentine et voudrait l’attirer à Marseille dès cet été. Mais la concurrence remet tout en cause pour ce deal.

En Major League Soccer la saison dernière, Cristian Pavon a brillé avec 10 buts et 3 passes décisives en l’espace de 22 matchs. Ces performances ont attiré l’OM, mais aussi d’autres clubs. Le média TNT Sports Argentina assure que le club olympien devra se méfier de la concurrence de Los Angeles Galaxy dans le dossier. Cristian Pavon a déjà évolué au sein de la formation américaine de 2019 à 2020 et les dirigeants américains s’activent pour le recruter. Et si LA Galaxy parvient à atteindre son objectif, l’OM devra dire adieu à ce deal.