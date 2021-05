PSG Mercato : 1,5M€, Leonardo frappe un joli coup au RC Lens

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2021 à 22:40

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le PSG ne néglige aucune piste. Leonardo, le directeur du Paris Saint-Germain, est ainsi sur le point de réaliser un joli coup au RC Lens.

Le PSG fait jouer son droit de véto contre le RC Lens

Avec ses 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, Arnaud Kalimuendo est l’un des meilleurs joueurs de la saison du côté du RC Lens. Ses statistiques n’ont pas échappé à son club formateur, le Paris Saint-Germain. Prêté par le PSG au RC Lens cette saison, l’attaquant de 19 ans ne va donc pas poursuivre son aventure dans le nord de la France malgré l'option d'achat levée par les Sang et Or. Dès la fin du championnat, comme le stipule le contrat de cession provisoire du jeune avant-centre, le RCL a déclenché la procédure pour un transfert définitif en levant l’option d’achat fixé à 6 millions d’euros.

Mais d’après les informations du journal L’Équipe, Leonardo a repris la main dans ce dossier avec un droit de contre-option, qui devrait coûter moins d’argent au PSG pour services rendus, exposition au haut niveau et valorisation. En effet, le quotidien sportif explique que le Paris Saint-Germain a donc fait savoir au RC Lens qu’il compte finalement récupérer Arnaud Kalimuendo. Le Titi parisien va donc faire son retour à la maison, sportivement contre la volonté des dirigeants lensois, mais dans le respect du contrat signé entre les deux clubs en octobre 2020. Une décision qui devrait donc contraindre le PSG à verser 1,5 million d’euros aux Sang et Or.

Mais quel avenir pour Arnaud Kalimuendo au PSG ?

Auteur d’une brillante saison sous le maillot du RC Lens, Arnaud Kalimuendo a gagné sa place dans le groupe de Sylvain Ripoll pour l’Euro Espoirs de mai et juin prochain. Son retour au PSG étonne en raison de l’énorme concurrence qu’il y a déjà dans ce secteur de jeu au sein de l’effectif de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Il y a que Leonardo cible également de grands noms comme Harry Kane, Mohamed Salah, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors, que réserve le Paris Saint-Germain au natif de Suresnes la saison prochaine ?

Affaire à suivre…