PSG Mercato : La réponse de Théo Hernandez déjà connue ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2021 à 13:17

À la recherche d’un nouveau latéral gauche afin de pousser Layvin Kurzawa vers la sortie, le PSG a transmis une offre à Théo Hernandez. Si le défenseur de l’AC Milan ne s’est pas encore prononcé personnellement sur l’intérêt du club de la capitale, un spécialiste de la Serie A croit savoir ce qu’il décidera.

Théo Hernandez, Leonardo est passé à l’action

Prolongé en juin 2020 jusqu’en 2024, Layvin Kurzawa fait partie des joueurs que Leonardo veut vendre cet été. Le Paris Saint-Germain va donc recruter un nouvel arrière gauche pour renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino. Et si le nom de Hector Bellerin, annoncé sur le départ du côté d’Arsenal, a été évoqué il y a quelques semaines déjà, le directeur sportif du PSG a lancé une offensive pour Théo Hernandez. Recruté en 2019 en provenance du Real Madrid pour 21,5 millions d’euros, le défenseur français de 23 ans est lié à l’AC Milan jusqu’en 2024.

Déjà annoncé au PSG l’été dernier, le natif de Marseille a reçu une offre de Leonardo, mais le club lombard n’a pas encore accepté l’idée d’un transfert de son joueur. Le montant de l’offre des dirigeants parisiens n’a pas non plus été précisé par le journal allemand Sport Bild. Toutefois, un ancien joueur du PSG et aujourd’hui consultant à BeIN Sport ne croit pas du tout en cette affaire.

Théo Hernandez prêt à snober le PSG ?

Ce n’est pas la première fois que le nom de Théo Hernandez est associé au Paris Saint-Germain. Déjà l’été dernier, l’ancien protégé de Zinedine Zidane avait été annoncé proche d’une arrivée dans la capitale avant que l’affaire ne tombe finalement à l’eau. Toutefois, Gregory Paisley, ancien latéral gauche formé au Paris SG, n’est pas sûr que le jeune frère de l’international français Lucas Hernandez du Bayern Munich va quitter Milan pour Paris cet été.

« On ne sait pas dans quel état Bernat va revenir. Avec les ligaments croisés, il y a toujours une inconnue », a déclaré le spécialiste de la Serie A dans une interview accordée au journal Le Parisien. Il a ensuite ajouté : « si Hernandez doit venir à Paris, ça sera pour être n°1, pas pour être n°1 bis. Mais je ne vois pas comment ce transfert peut se faire : Theo kiffe Milan, il s’éclate et Milan compte sur lui. Je ne le vois pas venir à Paris. » Leonardo doit-il déjà tirer une croix sur cette piste ?

Affaire à suivre…