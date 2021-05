OM Mercato : 15M€, Longoria tient un premier accord d’envergure

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2021 à 15:00

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara pourrait quitter l’ OM lors du prochain mercato estival. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour pallier cet éventuel départ, Pablo Longoria est sur le point de frapper un gros coup.

Mercato OM : Accord confirmé entre Mattéo Guendouzi et Longoria

Hier, le site sportif Foot Mercato révélait que Mattéo Guendouzi avait rencontré Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Le président et l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ont profité de cet entretien pour exposer leur projet à l’international espoir français et lui garantir qu’il y aura une place importante s'il rejoint le club phocéen. Ce dimanche, le journal L’Équipe fait le point sur ce dossier avec de nouveaux détails.

Le quotidien sportif explique ainsi que « le milieu français Mattéo Guendouzi a donné sa priorité à l'OM, avec lequel il a trouvé un terrain d'entente. » Attendu au Vélodrome pour prendre la place de Boubacar Kamara, l’ancien joueur du FC Lorient a donc bien donné son accord de principe à l'écurie phocéenne. Toutefois, son transfert n'est pas encore bouclé.

Négociations avancées entre Marseille et Arsenal

Prêté cette saison au Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi ne va pas continuer l’aventure en Bundesliga et Mikel Arteta ne compte pas sur lui à Arsenal. Si d’autres clubs européens sont bien intéressés par son profil, le milieu de terrain de 22 ans a été convaincu après son entretien avec Sampaoli au point qu’il accorde désormais sa priorité à un transfert à l’OM. Mais L’Équipe précise que « Marseille et Arsenal, en revanche, n'ont pas encore entamé les discussions. »

De son côté, le journal régional La Provenance annonce ce dimanche que le dossier touche pratiquement à sa fin puisque les dirigeants des deux clubs se rapprochent sérieusement d’un accord autour d’un montant compris entre 12 et 15 millions d’euros. Une bonne nouvelle à venir donc pour les supporters phocéens.