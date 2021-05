Real Mercato : Le clan Ramos fait une grande annonce sur le PSG

Publié par JEAN-LUC D le 31 mai 2021 à 15:30

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos se dirige vers un départ inéluctable du Real Madrid. À la recherche d’un nouveau défenseur central de très haut niveau, le PSG est annoncé comme la destination la plus sérieuse pour le joueur de 35 ans. Son entourage s’est prononcé sur ce sujet.

Sergio Ramos quitte le Real Madrid

Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid cet été. Selon les informations de la Cadena Cope, l’international espagnol n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation de son bail. Le capitaine des Merengues a donc indiqué à sa direction qu’il va s’en aller.

« Sergio Ramos ne restera pas au Real Madrid, puisqu’il n’a pas été possible de trouver un accord pour prolonger son contrat. Le défenseur a indiqué au club qu’il n’acceptera pas la proposition de prolongation et qu’il ira dans un autre club européen », annonce la radio espagnole ce lundi. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui a fait du champion du monde 2010 l’une de ses principales priorités pour le mercato estival à venir ?

Mercato PSG : La réponse de Sergio Ramos désormais connue ?

Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar vont devoir se faire une raison et tirer une croix sur la piste Sergio Ramos ? En tout cas, le journaliste de la Cadena SER, Mario Torrejon, confirme bel et bien la fin de l’histoire entre l’ancien protégé de Zinédine Zidane et le vice-champion de Liga, mais émet un énorme doute sur son éventuelle arrivée au PSG.

« Une prolongation de contrat de Sergio Ramos au Real Madrid me semble très difficile. L’entourage de Ramos dit qu’il n’ira pas au PSG et qu’ils ne savent pas encore pour le Real », a-t-il expliqué. S’il tient à s’offrir un défenseur de classe mondiale capable d’apporter de la rage et de la confiance dans sa charnière centrale, le PSG va donc devoir se montrer très convaincant afin de mettre la main sur le coéquipier de Karim Benzema.

Affaire à suivre…