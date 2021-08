LOSC Mercato : Un ex-cadre du PSG pour remplacer Celik à Lille ?

Publié par Ange A. le 27 août 2021 à 00:55

Suite à son sacre de champion de France, le Lille OSC voit bon nombre de ses éléments courtisés sur le marché des transferts. Zeki Celik fait notamment partie des joueurs susceptibles de quitter le LOSC. Le club nordiste songerait à un ancien du Paris Saint-Germain pour remplacer le Turc.

La succession de Zeki Celik déjà ouverte à Lille ?

Après son titre en Ligue 1 la saison dernière, le Lille OSC a enregistré quelques départs. Mike Maignan est notamment parti assurer la succession de Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan. Boubakary Soumaré a rejoint les Anglais de Leicester City. Luiz Araujo a fait le pari de poursuivre sa carrière en Major League Soccer du côté de l’Atlanta United. Alors que le mercato est dans sa dernière ligne droite, le club nordiste pourrait encore perdre un cadre.

Si la porte est fermée pour Burak Yilmaz (courtisé par Christophe Galtier aujourd’hui à Nice), la direction lilloise ne s’opposerait pas à un départ de Zeki Celik. Encore sous contrat jusqu’en 2023, le latéral turc pourrait quitter les Dogues en cas d’offre satisfaisante. En attendant une éventuelle proposition pour l’arrière droit, l’exécutif nordiste prospecte déjà sur le marché des transferts. Le nom de Serge Aurier est associé au club nordiste depuis quelques heures.

Un coup à jouer pour le LOSC avec Serge Aurier ?

Fabrizio Romano assure en effet que le Lille OSC a coché le nom de l’arrière droit de Tottenham en cas de transfert de Zeki Celik. Le défenseur ivoirien à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat ne cache plus son désir de quitter les Spurs. Serge Aurier ouvrait d’ailleurs la porte à un retour au Paris Saint-Germain avant le transfert d’Achraf Hakimi. Reste maintenant à savoir s’il sera intéressé par un transfert au LOSC. Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur de Tottenham, ne serait pas contre un départ de l’Ivoirien. Il ne l’a d’ailleurs pas encore convoqué depuis la reprise de la Premier League.