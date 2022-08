FC Nantes Mercato : Un ancien roc du Paris SG ciblé par le FCN !

Publié par Thomas le 19 août 2022 à 15:44





FC Nantes Mercato : À la recherche de renforts d'expérience, le FCN a tenté de faire venir un ancien cadre du Paris Saint-Germain.

FC Nantes Mercato : Serge Aurier dans le viseur du FCN

Très discret en termes de signatures depuis l’ouverture du marché des transferts, le FC Nantes compte encore se renforcer d’ici le 1er septembre. Avec des moyens plutôt fragiles, le club Jaune et Vert vise logiquement des profils intéressants à moindre coût. Si l’attaque fait figure de priorité dans l’esprit des dirigeants du FCN après le départ de Randal Kolo Muani, le club d’Antoine Kombouaré pense également à des défenseurs d’expérience. Et justement, d’après les informations de Foot Mercato, les Canaris auraient tenté pour ce faire de recruter le latéral ivoirien Serge Aurier.

Libre de tout contrat après une saison à Villarreal en Liga, le latéral droit est à la recherche d’un nouveau challenge à 29 ans. Malgré une expérience importante et une saison plutôt convaincante sous les ordres d’Unai Emery, l’international ivoirien n’a toujours pas trouvé de club à moins de deux semaines de la fin du mercato, une situation qui n’avait pas échappé au FC Nantes. D’après le média sportif, Serge Aurier aurait été approché par les derniers vainqueurs de la Coupe de France en vue d’un transfert libre cet été. Néanmoins, les Jaune et Vert aurait essuyé un nouveau revers sur ce dossier, se faisant gentiment recaler par l’ancien joueur du PSG. D’après la source, le défenseur ne souhaiterait pas revenir en Ligue 1 et privilégierait des offres venues d’Espagne, d’Angleterre ou d’Italie.

FC Nantes Mercato : Un nouvel échec qui fait mal aux Canaris

Malgré une participation à la Ligue Europa cette saison, le FCN peine à faire venir de nouvelles recrues dans son antre. À l’image de Serge Aurier, le FC Nantes s’est vu recalé à plusieurs reprises cet été sur des dossiers importants, notamment en attaque. Piste prioritaire d’Antoine Kombouaré en juillet, le Sud-Coréen Hwang Ui-jo a refusé les avances du coach kanak à cause d’un trop grand nombre d’intermédiaires dans le dossier, qui auraient refroidi le joueur bordelais.

Une raison qui a notamment fait capoter la venue de Christian Kouamé (Fiorentina) il y a quelques semaines et plus récemment Gaël Kakuta (RC Lens), pourtant très proche des Canaris ces derniers jours. Mis en cause par beaucoup de supporters, Waldemar Kita et l’homme d’affaires Mogi Bayat, auraient, selon plusieurs observateurs, une grande part de responsabilité dans ces différents échecs mercato.