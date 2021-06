OM Mercato : 20M€, Longoria tient la solution pour doubler l’OL

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2021 à 12:00

À la recherche d’un nouvel ailier pour compenser le départ de Florian Thauvin, Pablo Longoria, président de l’ OM, est sur les traces d’un attaquant évoluant en Serie A. Mais l’ OL est aussi annoncé sur ce coup. Pour tenter de doubler le club lyonnais, les dirigeants marseillais ont trouvé la parade.

Un joueur de l’ OM inclus dans le deal pour Jérémie Boga ?

Outre l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais s’intéresse aussi à Jérémie Boga. Mais Pablo Longoria, qui tente de faire de l’attaquant de Sassuolo le successeur de Florian Thauvin, compte bien doubler Juninho sur cette piste d’envergure. Et il a un plan. En effet, d’après les informations divulguées par Foot Mercato, la direction de l’ OM réfléchit à la possibilité d’inclure l’un des joueurs de Jorge Sampaoli dans la transaction. L'objectif ? Faire baisser les 20 millions d’euros que le club italien attend pour délivrer un bon de sortie à l’international ivoirien.

Ancien pensionnaire du Stade Rennais (2015-2016) et sous contrat jusqu’en juin 2022, Jérémie Boga pourrait ainsi faire son retour en Ligue 1 dans les semaines à venir, si Sassuolo accepte le deal. Une éventualité à laquelle se prépare d’ores et déjà le principal concerné.

Entre l’ OM et l’ OL, Jérémie Boga a tranché

D’après les révélations du site Le 10 Sport, malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs européens dont l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, Jérémie Boga accorde sa priorité à un transfert à l’Olympique de Marseille. Natif de Marseille, le joueur formé à Chelsea n’a jamais caché son amour pour l’équipe phocéenne et ne veut donc pas rater cette occasion de porter enfin le maillot blanc et bleu. D’ailleurs, alors que son transfert se négocie en ce moment en coulisses entre les dirigeants des deux clubs, Jérémie Boga a décidé d’associer son image à l’association EEAP-Les Calanques (ARI), à Marseille, dont il devient le parrain.

L'objectif de l'institut est de fournir une éducation spécialisée aux jeunes souffrant de handicaps multiples et de handicaps moteurs afin d'accroître leur autonomie dans la vie quotidienne et de fournir des soins et une réadaptation adéquate. Le joueur de 24 ans va apporter son soutien financier, mais aussi moral auprès des enfants handicapés et des familles à travers des actions menées tout au long de l’année (participation à des activités, faire venir des jeunes handicapés au stade assister à des matchs, achat de matériel spécialisé). Un indice de sa prochaine signature avec l’ OM ?

Affaire à suivre…