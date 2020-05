AS Nancy Mercato : Amine Bassi prolonge avec les Lorrains

En fin de contrat avec l’AS Nancy (Ligue 2) en juin prochain, Amine Bassi a prolongé son bail d'un an. Une prolongation qui semble répondre à un objectif des dirigeants nancéiens.

Amine Bassi prolongé pour être mieux revendu cet été ?

L’AS Nancy vient de frapper un premier coup en vue du mercato estival. Alors qu’il devait quitter le club lorrain cet été en raison de la fin de son contrat, Amine Bassi ne partira plus. Selon les informations du Républicain Lorrain, le milieu offensif nancéien a prolongé son contrat d’une année. Il est donc désormais lié à l’AS Nancy jusqu’en juin 2021.

Le média explique également que le milieu offensif de 22 ans a été prolongé pour un objectif précis. En effet, Amine Bassi est l’un des meilleurs joueurs et la plus grosse valeur marchande de l’effectif nancéien. En le prolongeant, les dirigeants lorrains espèrent donc le revendre à un prix très alléchant qui leur permettrait de renflouer leurs caisses. La vente de l'attaquant serait un joli coup en ces temps de crise économique à cause de la pandémie de Covid-19.

Amine Bassi s'est engagé avec l'AS Nancy en provenance du SAS Epinal en 2016. Il totalise 4 buts et 4 passes décisives cette saison, toutes compétitions. Sa valeur actuelle est estimée à 1 millions d'euros selon Transfermarkt.