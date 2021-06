Montpellier HSC Mercato : Le successeur de Der Zakarian nommé

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 02:25

C’est fait, Olivier Dall'Oglio est nommé officiellement entraîneur principal du Montpellier HSC, ce mardi, à la place Michel Der Zakarian, démissionnaire.

Montpellier HSC : Dall'Oglio succède à Der Zakarian

Comme pressenti ces derniers jours, Olivier Dall'Oglio (57 ans) a succédé à Michel Der Zakarian (58 ans) sur le banc de touche du Montpellier HSC pour trois ans. Le dernier a décidé de quitter la Moselle à issue de l’exercice écoulé après quatre saisons de suite à la Paillade. Le nouvel entraîneur du MHSC était celui du Stade Brestois la saison dernière. Son équipe s’est sauvée lors de la dernière journée de Ligue 1 grâce à la défaite du FC Nantes contre les Montpelliérains (1-2).

Olivier Dall'Oglio se dit heureux et excité à l’idée d’affronter un nouveau défi. « Le Montpellier HSC est un club avec un passé, et est promis à un bel avenir. C’est une grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet-là. Il y a beaucoup de responsabilités et je le sais. […] Je pense que les supporters ont vécu de beaux moments et une belle saison. On va essayer de faire encore mieux. On les attend au stade avec grande impatience », a-t-il confié.

Nicollin « heureux de l’arrivée de Dall'Oglio au MHSC »

Le président des Pailladins, Laurent Nicollin a réagi à l'arrivée du 20e entraîneur de l'histoire de son club. « Je suis heureux de l’arrivée d’Olivier au Montpellier HSC, en espérant que tout se passera le mieux pour lui. […] On rentre dans un nouveau cycle, j’espère que les prochaines saisons seront aussi palpitantes et passionnantes qu’ont pu l’être les quatre dernières avec Michel Der Zakraian. L’objectif, c’est de pérenniser le club dans les 10 premières places du championnat. C’est une nouvelle aventure... on va travailler pour attaquer la saison avec beaucoup d’ambitions et d’envies », a-t-il déclaré.

Le club héraultais a terminé à la 8e place de Ligue 1 avec 54 points cette saison devant des clubs comme l’OCG Nice, l’ASSE et les Girondins de Bordeaux.