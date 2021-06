ASSE Mercato : Wajdi Kechrida, la date de son arrivée fixée

Publié par ALEXIS le 01 juin 2021 à 22:30

Wajdi Kechrida sera probablement la première recrue du mercato estival de l’ ASSE. Son transfert de l’Étoile du Sahel de Tunisie est quasi bouclé. Mieux, la période de la signature officielle du défenseur est désormais connue.

ASSE : Kechrida attendu à Saint-Étienne dès le 16 juin

Comme annoncé, l’ ASSE tient son premier renfort du mercato estival. Il s’agit de Wajdi Kechrida, un défenseur évoluant à l’Étoile du Sahel et en fin de contrat. Son transfert est pratiquement bouclé depuis quelques jours. Il ne reste plus que la signature officielle de son contrat. D’après les informations publiées sur le compte Facebook officiel de l'équipe nationale de Tunisie, le latéral droit va débarquer à l’AS Saint-Étienne à partir du 16 juin prochain pour parapher un bail de quatre saisons. Cela, après les trois matchs amicaux de la sélection tunisienne, respectivement contre la République Démocratique du Congo (le 5 juin), l'Algérie (le 11) et le Mali (le 15). À noter que le marché des transferts de cet été ouvre officiellement ses portes le 9 juin prochain.

Le Tunisien en concurrence avec Maçon pour la place de Debuchy

International tunisien depuis mars 2019, Wajdi Kechrida compte 13 sélections avec les Aigles de Carthage. Cette saison, il a pris part à 20 matchs dans le championnat de Tunisie (Ligue 1 Pro) et 8 matchs en coupe de la Confédération CAF. Il a marqué 2 buts et offert 4 passes décisives. Le défenseur de 25 ans arrive pour renforcer le poste du capitaine Mathieu Debuchy laissé libre au terme de son contrat.

À l' ASSE, le natif de Nice sera mis en concurrence avec le jeune Yvann Maçon (22 ans) de retour de blessure pour la saison prochaine.