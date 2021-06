ASSE Mercato : Un joueur visé montre son intérêt pour Sainté

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 15:30

Un joueur dans le viseur de l’ ASSE n’est pas insensible aux yeux doux du club ligérien. Dans une interview accordée à Ouest-France, il avoue être attentif à l’intérêt des Stéphanois, mais aussi de deux autres clubs de Ligue 1 qui souhaitent l’enrôler.

ASSE : Andreaw Gravillon attentif à l'intérêt des Verts

Andreaw Gravillon a tapé dans l’oeil des recruteurs de l’ ASSE, grâce à ses performances avec le FC Lorient la saison dernière. Il était prêté chez les Merlus par l’Inter Milan. Interrogé par le quotidien régional sur l’intérêt des Verts et celui d’autres clubs du championnat, le jeune défenseur n’a pas caché son intérêt réciproque. « Quand je me dis que Montpellier HSC, l’AS Saint-Étienne ou l’Olympique de Marseille me suivent, c’est sûr qu’on jette un œil et qu’on reste attentif », a déclaré l’arrière central des Nerazzurri.

Andreaw Gravillon a également des touches à l’étranger et se dit prêt à affronter un défi dans n’importe quel championnat. « Je n’ai pas peur non plus d’une expérience à l’étranger, en Angleterre, en Italie, ou en Espagne, un championnat que j’aime bien… Si le projet sportif est bon, je n’aurai pas peur d’y aller », a indiqué le joueur de 23 ans.

5 M€ pour recruter le défenseur central ?

Indésirable en Lombardie, Andreaw Gravillon est sous contrat à l’Inter Milan jusqu’en 2023. Son contrat au FC Lorient était accompagné d’une option d’achat. Selon Transfermarkt, sa cote sur le marché des transferts est estimée à 5 M€. Cette saison, le défenseur a pris part à 26 matchs et a été titulaire autant de fois sous le maillot lorientais. Il a marqué un but et offert deux passes décisives. Avant son passage au sein du club morbihannais, le joueur dans les petits papiers de l’ ASSE avait porté les couleurs de Delfino Pescara, de l’US Sassuolo et d’Ascoli en Italie, toujours sous la forme de prêt.