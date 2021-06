OM Mercato : Après Gerson, un 2e milieu va signer à Marseille

Publié par Timothée Jean le 02 juin 2021 à 22:10

L’ OM ne s’arrête plus. Après avoir bouclé l’arrivée du milieu de terrain brésilien Gerson en provenance de Flamengo, le club phocéen tient sa deuxième recrue à ce poste.

OM Mercato : Après Gerson, une deuxième recrue attendue à Marseille

Les négociations se sont intensifiées ces derniers jours et il ne resterait plus qu’à trouver un accord définitif entre les différentes parties engagées dans ce dossier. C’est désormais chose faite ! Selon les informations de GloboEsporte, Gerson va rejoindre l’ OM dès cet été. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille et leurs homologues de Flamengo sont tombés d’accord pour son transfert à hauteur de 31 M€. L’officialisation de sa signature devrait tomber dans les prochains jours.

Pourtant l’énorme investissement déboursé pour signer Gerson ne freine en aucun cas les autres acquisitions de l'OM. Désireux de renforcer son effectif cet été, le club tient déjà sa deuxième recrue estivale. Selon les informations du journal La Provence, le club phocéen est tombé d’accord avec Mattéo Guendouzi pour son transfert. L’international espoir tricolore aurait répondu favorablement aux avances de l’Olympique de Marseille et il ne resterait plus qu’à finaliser l’opération avec Arsenal. Le quotidien provincial se montre très optimiste quant à l'issue du dossier, assurant que les négociations entamées avec les Gunners sont en très bonne voie.

Mattéo Guendouzi, la prochaine recrue de l’ OM ?

En effet, Arsenal ne s’oppose pas vraiment au départ de Mattéo Guendouzi. Alors que le prêt du joueur de 22 ans au Hertha Berlin expire cet été, les Gunners voudraient se débarrasser de lui afin d’éviter un départ gratuit la saison prochaine. Cette situation a alors attiré l’attention des prétendants un peu partout en Europe.

Si le Betis Séville, Villarreal ou encore Valence ont tenté leur chance dans ce dossier, Mattéo Guendouzi privilégie un retour en France. Conscient de cet atout, les dirigeants marseillais ont bien avancé avec Arsenal pour un montant supérieur à 10 M€ pour son transfert. Cependant, les Londoniens jouent toujours la montre, histoire de faire grimper les enchères.