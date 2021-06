PSG Mercato : Barça, c’est fait, Lionel Messi s’apprête à signer !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 23:30

En fin de contrat avec le Barça, Lionel Messi est toujours attendu pour clarifier sa position sur son avenir. Manchester City et le PSG sont annoncés comme de sérieuses destinations pour l’attaquant argentin. Aux dernières nouvelles, le joueur de 33 ans serait sur le point de fixer définitivement son futur.

Laporta rassuré pour Lionel Messi

En marge de la présentation officielle d’Éric Garcia, le président du FC Barcelone est revenu sur le dossier Lionel Messi. Libre le 30 juin prochain, le capitaine du club culé est annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain et de Manchester City, tous deux prêts à lui dérouler le tapis rouge cet été. Mais Joan Laporta ne compte pas laisser filer Messi et se montre très ambitieux pour l’avenir de la Pulga.

« La prolongation de Messi ne dépendra pas de l’audit (financier, réalisé au sein du club). Je l’ai déjà dit, cela avance bien et nous espérons que cela continuera de progresser. Mais pour cette opération, nous avions fait une réserve et nous avons préparé une stratégie. La chose va bien, mais rien n’est fait. Comme l’a dit Kun Agüero, nous sommes excités à l'idée qu’ils jouent ensemble. Avec Leo ce n’est pas une question d’argent. Il se montre très compréhensif et il veut continuer à avoir une équipe compétitive et gagner des titres », a déclaré Joan Laporta devant les médias. Ce mercredi, plusieurs journalistes étrangers assurent que la prolongation de Lionel Messi au Barça est très bien engagée.

Prolongation imminente pour Lionel Messi

En effet, le journaliste italien Tancredi Palmeri de BeIN Sports et CNN annonce que le FC Barcelone et Messi sont parvenus à un accord à hauteur de 35 millions d’euros par an contre 88 millions d’euros actuellement. Comme l’espéraient ses dirigeants, le natif de Rosario a finalement accepté de baisser considérablement son salaire pour poursuivre son aventure avec les Blaugranas.

Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme l’information et indique que la direction du Barça n'a plus que quelques détails à régler avant l’officialisation de la nouvelle signature du sextuple Ballon d’Or jusqu'en juin 2023, soit un contrat couvrant les deux prochaines saisons. Toujours selon la même source, les Catalans sont « confiants » depuis les derniers échanges avec Messi. Un terrible camouflet donc pour le Paris Saint-Germain et Manchester City.