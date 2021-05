OM Mercato : Jérémie Boga, Lyon snobé au profit de Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2021 à 16:00

Confiant pour le transfert de Jérémie Boga, l'Olympique Lyonnais pourrait être déçu. L’attaquant ivoirien de Sassuolo se rapprocherait finalement de l’Olympique de Marseille.

L' OM en pole position pour Jérémie Boga ?

À une année de la fin de son contrat avec Sassuolo, Jérémie Boga a été clair sur la suite de sa carrière, faisant savoir à ses dirigeants son désir de changer d’air cet été. Cette volonté de partir a alors attiré l’attention de ses courtisans. En France, l’Olympique Lyonnais semble très chaud pour recruter l’ailier gauche. Les dirigeants lyonnais ont intensifié les négociations pour sa signature ces derniers jours, au point où un accord semblait proche d’être conclu entre les différentes parties. Mais Le 10 Sport dévoile des informations qui vont dans le sens contraire.

Le média révèle en effet que l’Olympique de Marseille a pointé le bout de son nez dans le dossier et semble désormais en pole position pour recruter Jérémie Boga. L’attaquant ivoirien de Sassuolo verrait d’un très bon œil l’intérêt de l’ OM à son égard, et donnerait sa priorité pour un transfert à Marseille, au détriment des Gones. Si les dirigeants marseillais proposent une somme suffisante pour son transfert, le joueur de 24 ans ne réfléchira pas à deux fois pour rejoindre sa ville natale, Marseille. Toutefois son prix risque de refroidir les ardeurs marseillaises.

Jérémie Boga, trop cher pour Marseille ?

Si l’ OM dispose d’un sérieux avantage pour Jérémie Boga, cette piste s’annonce de plus en plus difficile à concrétiser. On le sait, l’Ivoirien veut quitter Sassuolo lors du mercato estival. Cette volonté de départ affichée lors d’un entretien accordé à L’Équipe a rendu fous les dirigeants italiens qui lui ont infligé une amende et réclament un gros chèque pour le laisser filer. Ils exigeraient pas moins de 40 millions d’euros pour son transfert cet été. Un montant élevé qui semble hors de portée pour l’OM, confronté à des soucis financiers.