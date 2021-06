LOSC Mercato : Yilmaz, un sale coup en préparation en Turquie

Publié par ALEXIS le 04 juin 2021 à 01:00

Le LOSC est menacé pour son meilleur buteur, Burak Yilmaz. Il est dans les plans d’un candidat à la présidence de Galatasaray, ancien club de l’attaquant.

Galatasaray menace le LOSC pour Burak Yilmaz

Burak Yilmaz a largement contribué au titre de champion du LOSC cette saison. Il a été auteur de 16 buts en Ligue 1 en 28 matchs disputés. Et forcément cette performance a attiré l’attention d’un dirigeant de son ancien club en Turquie, Galatasaray. Il s’agit de Metin Öztürk, par ailleurs candidat pour être président du club basé à Istanbul. Il a en effet inscrit le nom du décisif avant-centre du Lille OSC sur une liste de 4 joueurs prioritaires à recruter s’il est élu à la tête des Cimbom. En effet, le responsable souhaite rapatrier Burak Yilmaz à Istanbul, car ce dernier a porté le maillot de Galatasaray entre 2012 et 2016, soit quatre saisons consécutives. Il avait même remporté deux titres de champion et une coupe de Turquie. Et les supporters du club de Süper Lig ont gardé de bons souvenirs du buteur du LOSC. Et son retour serait très bien accueilli du côté de la Türk Telekom Arena.

Le buteur turc, décisif pour le titre de champion de Lille OSC

Burak Yilmaz a été décisif dans la course au titre de champion décroché par les Dogues devant le PSG cette saison. C'est lui qui a inscrit le 2e but contre Angers SCO (2-1), lors de la dernière journée du championnat. L'international turc a porté l’équipe nordiste à bout de bras, en inscrivant des buts décisifs inespérés dans les tout derniers instants des matchs compliqués. En plus de ses buts, le N° 17 du LOSC a remonté le moral au groupe de Christophe Galtier dans les périodes de doute. Il a également su communiquer son état d’esprit de gagneur à ses coéquipiers dans la dernière ligne droite de la course pour le titre, avec le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. Tout cela justifie donc l'intérêt de Metin Öztürk pour Burak Yilmaz. Notons que ce dernier est sous contrat à Lille jusqu'en juin 2022 et vaut 2,8 M€ sur le marché des transferts.