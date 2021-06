PSG Mercato : Pochettino, Leonardo, Doha prépare un coup explosif

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 14:30

Ces derniers jours, les noms de Mauricio Pochettino et Leonardo alimentent toutes les conversations autour du PSG. Et aux dernières nouvelles, Doha serait prêt à prendre une décision fracassante pour l’entraîneur et le directeur sportif du club de la capitale.

Mercato PSG : Leonardo et Pochettino bientôt virés ?

Selon plusieurs sources concordantes, les relations entre Mauricio Pochettino et Leonardo ne sont pas bonnes. L’entraîneur argentin reproche au dirigeant brésilien d’interférer dans son travail. Une situation que l’ancien coach de Tottenham ne supporte pas et qui l’a poussé à réclamer son départ cet été. Après Thomas Tuchel, qui n’avait pas manqué de critiquer publiquement son ancien directeur sportif lors d’une conférence de presse, c’est aujourd’hui au tour de Pochettino de se plaindre des agissements de Leonardo.

La situation serait devenue telle qu’une collaboration entre les deux hommes est impossible selon les informations recueillies par le journaliste italien Romain Molina. Mieux, selon la même source, l’Émir du Qatar, qui commence à être agacé par cette situation, songerait tout simplement à limoger les deux hommes. D’ailleurs, le propriétaire du Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà entamé des démarches dans ce sens.

Le PSG discute avec des entraîneurs et des directeurs sportifs

Romain Molina explique que Doha a déjà commencé à discuter avec d’autres entraîneurs et directeurs sportifs dans l’éventualité d’un remplacement de Mauricio Pochettino et Leonardo. Si le nom de Zinédine Zidane est celui qui est le plus cité pour le poste d’entraîneur, Foot Mercato révèle que le PSG s’est récemment renseigné sur la situation de Fabio Paratici.

Libre depuis son départ de la Juventus de Turin, le dirigeant italien est courtisé par Tottenham qui veut reconstituer son duo avec Antonio Conte. « L'Italien a plusieurs touches, notamment en France, mais n'a pas encore tranché », explique le site sportif. Outre l’arrivée de nouveaux joueurs attendus pour renforcer l'effectif, le PSG pourrait aussi reconstituer son organigramme cet été.

Affaire à suivre…