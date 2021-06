PSG Mercato : 0€, Al-Khelaïfi proche d’un exploit face au Barça !

En concurrence avec le Barça sur un gros coup à 0 euro, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, est sur le point de réussir un exploit éclatant. Explications.

Après une nouvelle désillusion en Uefa Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut profiter du mercato estival, qui s’ouvre dans quelques jours, pour renforcer son équipe. Et c’est le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, qui l’a dit en personne.

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », a indiqué le ministre d’État qatarien, président du PSG, après la dernière journée de la Ligue 1.