OM Mercato : C’est fait, Gerson attendu à Marseille ce weekend !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2021 à 11:00

À la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le probable départ de Boubacar Kamara, l’ OM a fait de Gerson son favori pour le poste. Et après plusieurs semaines de tractations, l’Olympique de Marseille touche le bout du tunnel avec le joueur de Flamengo.

Mercato OM : accord total pour le transfert de Gerson

Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille tiennent leur premier gros coup du mercato estival. Après plusieurs semaines de négociations avec Flamengo, le club marseillais a complètement finalisé le transfert de Gerson. L’arrivée de l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma est même prevue pour ce weekend, selon les informations du journal La Provence. Une information confirmée par le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, lequel assure que les deux parties sont en train de finaliser les derniers détails du deal avant l’arrivée du joueur de 24 ans.

« L’Olympique de Marseille et Flamengo sont en train de finaliser les derniers détails pour l’arrivée de Gerson. Le milieu de terrain s’engagerait avec l’OM pour 5 saisons. L’accord définitif devrait être trouvé dans les prochaines 24h », écrit le journaliste sportif sur son compte Twitter. Aux dernières nouvelles, l’opération devrait également revenir beaucoup moins chère à l’OM par rapport aux chiffres évoqués ces derniers jours.

Gerson à Marseille pour un prix moins élevé que prévu

En effet, selon le journal L’Équipe, les Phocéens devraient finalement débourser un montant moins élevé que les 28 millions d’euros + bonus initialement annoncés. Pablo Longoria et les siens vont payer une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros, selon le quotidien sportif, avec de possibles pourcentages sur sa revente. Le milieu de terrain brésilien, Gerson, va signer un contrat de cinq ans à l’Olympique de Marseille pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli qui en a fait sa principale priorité pour renforcer son secteur médian.

L’Équipe conclut son article sur ce dossier en assurant que Gerson va être la première recrue estivale de l'OM.