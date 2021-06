Stade Rennais Mercato : Du nouveau sur l'avenir de Camavinga

Publié par Gary SLM le 05 juin 2021 à 11:15

Eduardo Camavinga du Stade Rennais semblait promis au PSG mais une dernière information parue dans la presse met en péril son transfert vers le club de la capitale.

Stade Rennais : Quel club pour Camavinga ?

Bien que la priorité mercato du PSG semble portée sur le poste d’ attaquant, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et bien d’autres buteurs étant dans le viseur des dirigeants, Eduardo Camavinga est aussi dans les petits papiers pour renforcer le milieu de terrain. Le joueur du SRFC, envoyé un temps vers le Real Madrid, semble bien plus proche du Paris SG que du géant espagnol malgré l’insistance de son entraîneur Bruno Génesio qui lui demande une année de plus à Rennes.

Le joueur aux 2 buts en 82 matchs chez les professionnels du Stade Rennais semblait lui-même attiré vers le club de la capitale. Seulement, les dernières informations semblent jouer contre son transfert au PSG. Les dirigeants du club parisien ont fait une offre importante à Georginio Wijnaldum, le milieu néerlandais de Liverpool, sur le départ en raison de la fin de son contrat.

Fin de la piste PSG pour le milieu du SRFC ?

Si le FC Barcelone semblait bien placé pour accueillir le milieu de terrain central capable de joueur milieu offensif, l’offre des dirigeants du Paris SG aurait fait mouche. La presse espagnole et ESPN annoncent en cœur que le protégé de coach Jürgen Klopp est proche de signer avec le Paris St Germain. Le Rennais peut difficilement imaginer son transfert vers la même équipe puisque ce performant joueur de 30 ans pourrait le contraindre à un séjour prolongé sur le banc des remplaçants en cas de cohabitation.

Le mercato foot qui ouvre ses portes dans 4 jours devrait être décisif pour l’avenir du joueur du Stade Rennais FC. Eduardo Camavinga a jusqu’ici refusé de prolonger son contrat chez les Rouge et Noir, préférant partir de l’ancien club de Ben Arfa (2018-2019). Les supporters devraient être situés prochainement sur la situation de leur milieu de terrain de 18 ans, estimé à 55 millions d'euros.

Le contrat du joueur formé au SRFC expire le 30 juin 2022. S'il ne prolonge pas en l'absence d'un départ cet été, il quittera le club gratuitement, privant son équipe d'indemnités de transfert. La direction du club Breton ne devrait pas souscrire à cette option. Florian Maurice devrait donc tout faire pour obtenir la prolongation du joueur ou sa vente avant la fin du mercato estival.