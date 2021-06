PSG Mercato : Le Real soupçonne un accord pour Sergio Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2021 à 21:15

En négociations avec la direction du Real Madrid pour la prolongation de contrat, Sergio Ramos est de plus en plus proche du PSG. Du côté du club madrilène, l’intransigeance du joueur commence à faire naître de la suspicion autour de l’avenir du défenseur central.

Le départ de Sergio Ramos acté au Real ?

En fin de contrat, Sergio Ramos se montre intransigeant avec Florentino Pérez. Malgré plusieurs tentatives pour convaincre son capitaine de baisser son salaire de 10% dans le cadre d’un nouveau bail d’une saison supplémentaire, le président du Real Madrid bute sur un refus du joueur de 35 ans. Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, le coéquipier de Karim Benzema réclame un contrat de deux ans et la possibilité de conserver son salaire actuel.

D’après les révélations de l'émission El Chiringuito, le vice-champion d’Espagne considère désormais que le champion du monde 2010 a déjà conclu un accord avec un club. Une position qui explique la soudaine rigidité de Ramos lors des pourparlers avec sa direction. Selon un journaliste qatarien bien introduit dans les arcanes du Paris Saint-Germain, l’international espagnol a donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi en vue d’une arrivée gratuite cet été. En Angleterre, son nom est aussi cité à Manchester City. Le Real Madrid, lui, se prépare déjà au départ de son légendaire défenseur central.

Le Real Madrid se prépare à perdre Sergio Ramos

D’après le journal Mundo Deportivo, Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur des Merengues, va rencontrer dans les prochains jours Sergio Ramos pour tenter de le convaincre de rester au club. Mais la direction de l'écurie espagnole et Florentino Pérez plus particulièrement ne se fait plus d'illusions sur l’issue de cette rencontre.

Les décideurs madrilènes préparent donc déjà au départ du natif de Camas. Florentino Pérez tient même pour acquis le départ de Ramos et compte sur David Alaba, qui vient de signer gratuitement en provenance du Bayern Munich, pour prendre sa place. Une bonne nouvelle donc pour le PSG ?

Affaire à suivre…