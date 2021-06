PSG : QSI va-t-il se désengager du Paris SG ? La réponse !

Publié par Gary SLM le 07 juin 2021 à 00:00

En France, des informations disant que Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, est en train de penser à son retrait du club. Nasser Al-Khelaïfi a répondu à ce propos dans une interview du quotidien L’Équipe.

Départ de QSI du PSG, Nasser Al-Khelaïfi répond !

C’est le 30 juin 2011 que QSI a racheté 70 % du capital du Paris Saint-Germain Football Club. Aujourd’hui, le fonds d’investissement détient 100 % des parts du PSG depuis le 6 mars 2012. Le club de la capitale a fait du chemin depuis son passage sous pavillon Qatari, aussi bien au niveau de sa marque que de ses résultats sportifs. Considéré comme un du top 5 des clubs de football au monde, l’équipe parisienne n’a plus qu’à accrocher une étoile de l' Uefa Ligue des champions sur son maillot pour lever les derniers doutes.

Cet objectif de briller sur le plan européen, Nasser Al-Khelaïfi, ses joueurs et les propriétaires Qataris du club le poursuivent sans relâche. Une rumeur dit pourtant qu’un retrait du club serait envisagé par ses actuels propriétaires. À ce propos, le président de la principale formation de football de la ville de Paris a apporté une réponse claire dans les colonnes du quotidien L’Équipe.

Paris Saint-Germain : Nasser Al-Khelaïfi clarifie la situation

« Comme on l'avait dit, on est venus sur le long terme et on continue d'investir dans le club. On adore la ville, le club », répond Nasser Al-Khelaïfi à la question « Il y a le fantasme récurrent d'un désengagement du PSG : pouvez-vous dire aux supporters que vous allez continuer à investir ? » Le dirigeant parisien a ensuite ajouté : « Tout ce qu'on fait, c'est sur la durée. On va continuer comme ça en espérant atteindre nos objectifs. Mais une chose est sûre, on est là pour longtemps. »

Non, le Paris Saint-Germain ne changera pas de propriétaire ni plus que Nasser Al-Khelaïfi, malgré ses nombreuses occupations, ne quittera son poste de président de cette formation francilienne.