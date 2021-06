PSG Mercato : Griezmann, la grosse surprise estivale du Qatar ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2021 à 18:30

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, Antoine Griezmann pourrait quitter le Barça cet été. Et le Qatar voudrait en profiter pour le recruter au PSG.

Nasser Al-Khelaïfi annonce un mercato actif pour le PSG

Dans une longue interview accordée au quotidien sportif L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a clairement annoncé que le Paris Saint-Germain va faire un mercato estival plus actif que les précédents. « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie (de LDC). Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », a déclaré le président du PSG à deux jours de l’ouverture officielle du mercato estival.

Et aux dernières nouvelles, Antoine Griezmann pourrait être la grosse surprise de cette période de recrutement qui s’annonce déjà palpitante selon les propos de Nasser Al-Khelaïfi du côté de la capitale.

Mercato PSG : Une offre surprise pour Griezmann ?

D’après les informations de Diario Goal, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a signifié en interne qu’il ne retiendra pas forcément Antoine Griezmann si une offre satisfaisante atterrissait sur ses bureaux. Recruté en 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid contre un imposant chèque de 120 millions d’euros, l’international français peine à concrétiser tous les espoirs placés en lui. Désireux de réduire la masse salariale de son club, Joan Laporta ne serait donc pas contre un transfert de l’attaquant de 30 ans.

À la recherche d’un renfort offensif de classe mondiale, le Paris Saint-Germain a alors formulé une offre de 60 millions d’euros pour tenter de s’attacher les services du champion du monde 2018. Offre jugée insignifiante et rapidement repoussée par la direction du club culé. Mais le média espagnol assure que si Leonardo, qui considère Griezmann comme l’un des meilleurs attaquants du monde à moindre coût, revient à la charge avec une nouvelle proposition plus rehaussée, l’ancien chouchou des Colchoneros pourrait bien débarquer à Paris cet été. Affaire à suivre…