PSG Mercato: Barça, Dembélé lâche le nom de son futur club

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2021 à 00:30

À un an de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé n’a pas encore prolongé malgré l’insistance de la direction du Barça. Placé dans le viseur du PSG, de la Juventus Turin, de Liverpool et de Manchester United, l’attaquant de 24 ans a levé un le voile sur son avenir.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé inquiète le Barça

« Je ne sais pas, on verra. On va se réunir avec la direction du Barça. J’ai le temps pour le moment, je ne suis pas pressé, eux non plus, on verra ce qu’il va se passer », confiait récemment Ousmane Dembélé dans les colonnes du journal L’Équipe. Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 145 millions d’euros et lié jusqu’au 30 juin 2022, l’ailier français prend son temps avant de parapher le nouveau bail offert par le club culé. Une situation qui commence sérieusement à inquiéter les dirigeants barcelonais qui veulent être fixés assez rapidement dans ce dossier.

Selon le quotidien Mundo Deportivo, le clan Dembélé « n’a fait que repousser le club » concernant une éventuelle prolongation. Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais a profité de sa présence à Clairefontaine, avec la sélection de France, pour s’exprimer sur la suite de sa carrière. Et à la surprise générale, ni le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, Manchester United et Liverpool ne sont concernés.

Ousmane Dembélé vers un retour fracassant en Ligue 1 ?

Buteur à deux reprises lors de ses deux dernières sorties à l’Allianz Riviera avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé se voit un avenir à l’OGC Nice. Interrogé par RTL, le coéquipier de Lionel Messi a évoqué la possibilité d’un retour en Ligue 1 sur le ton de la plaisanterie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dembélé se voit plus à l’OGC Nice qu’au Paris Saint-Germain.

« C’est vrai que ce stade de Nice me plaît bien. Deux buts en deux matches avec l’équipe de France. Je me sens bien ici à Nice. Je pense que je vais venir jouer à Nice », a lancé le natif de Vernon avant d’ajouter (tout sourire) : « non je rigole… »

Ce lundi, Mundo Deportivo a lâché une bombe en annonçant que la direction du Barça soupçonne Dembélé d’avoir déjà signé un précontrat avec la Juventus Turin. Le club espagnol songe donc à le vendre cet été afin d’éviter de le voir quitter son maillot gratuitement dans douze mois.