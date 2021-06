OM Mercato : 10 M€, une seconde arrivée se concrétise !

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2021 à 18:30

Le mercato de l' OM cet été va marquer les esprits. Après Gerson, le club phocéen est en passe de recruter un second milieu de terrain pour un montant de 10 millions d’euros.

OM Mercato : Guendouzi à Marseille, c’est presque bouclé !

Une révolution se prépare à l’ OM. Quelques mois après son intronisation à la tête de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria prépare un mercato ambitieux pour tenter de relancer l'écurie phocéenne après une saison assez délicate. Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, aurait transmis une enveloppe avoisinant les 60 millions d’euros pour le mercato. L’objectif de ce budget ? Construire un effectif le plus compétitif en vue de la saison prochaine.

Dans cette optique, le président Pablo Longoria a avancé dans le bon sens pour boucler le dossier Gerson. Considéré comme la priorité numéro 1 de Jorge Sampaoli, le Brésilien de 24 ans s’apprête à rejoindre Marseille à hauteur de 31 M€. Ce transfert record pour le club ne devrait pourtant pas être la dernière pioche des dirigeants phocéens cet été. D’ailleurs, l’ OM s’apprête à accueillir sa deuxième recrue estivale.

N’entrant plus dans les plans d'Arsenal, Mattéo Guendouzi devrait rejoindre le club phocéen dans les prochains jours. Après avoir obtenu un accord de principe avec le milieu de terrain, les dirigeants de l' OM ont intensifié les négociations avec les Gunners et touchent au but pour son transfert. À en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, Pablo Longoria a quasiment trouvé un accord avec les dirigeants britanniques pour un transfert définitif de Mattéo Guendouzi.

OM Mercato : 10 M€ pour le transfert de Guendouzi ?

En effet, l’Olympique de Marseille et Arsenal sont en train de finaliser les détails pour le transfert de Mattéo Guendouzi. Le média espagnol indique que les deux formations devraient boucler cette affaire pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros. Le président Pablo Longoria a bien fait comprendre à Arsenal qui voulait le joueur prêté l’été dernier à Hertha Berlin et voudrait finaliser sa signature le plus rapidement possible.