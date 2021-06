LOSC Mercato : Succession de Maignan, Letang tente un coup à 15M€

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 02:00

Après six saisons passées sous le maillot du LOSC, Mike Maignan a rejoint s'est engagé en faveur de l'AC Milan. Désormais, Olivier Letang et les Dogues s'activent pour mettre la main sur un nouveau gardien de but susceptible de prendre sa suite.

Le LOSC cherche un successeur à Mike Maignan

À un an de la fin de son contrat et après une saison exceptionnelle couronnée par le titre de champion de France, Mike Maignan a quitté Lille OSC. À 25 ans, le gardien de but formé au Paris Saint-Germain a fait un grand pas dans sa carrière en rejoignant l’AC Milan. Alors que Gianluigi Donnarumma a refusé de prolonger son contrat et qu’il est annoncé tout proche d’une signature au PSG, l’international français va prendre sa place dans les buts du club italien.

Pour convaincre les dirigeants de leur céder leur portier, le club lombard a posé une enveloppe de 10 millions d’euros sur la table des négociations. Un montant jugé satisfaisant par Olivier Letang puisque Maignan ne disposait plus que d’une année de contrat. À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato estival, les dirigeants lillois s’activent en coulisses pour trouver un nouveau portier capable de faire oublier Maignan, les Dogues étant qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Et aux dernières nouvelles, Olivier Letang pourrait avoir trouvé l’oiseau rare du côté de la Croatie.

Un gardien international pour succéder à Maignan ?

En effet, d’après les informations du journal le Corriere dello Sport, les nouveaux champions de France sont intéressés par le profil de Dominik Livakovic. Âgé de 26 ans, l’international grec évolue au Dinamo Zagreb où il dispose d’un contrat jusqu’en 2024. Dominik Livakovic (21 sélections) faisait partie de la sélection finaliste du mondial 2018. Évalué à 15 millions d’euros, le jeune compatriote de Luka Modric (Real Madrid) est également dans le viseur de l’AS Roma où José Mourinho cherche activement un portier pour la saison prochaine. Pour rappel, Dominik Livakovic va garder les buts de la Croatie pendant l’Euro de cet été. Si Olivier Letang parvient à le convaincre de rejoindre Lille, il aurait frappé un gros coup.