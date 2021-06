ASSE Mercato : Remplaçant de Pape Cissé, une piste confirmée

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 15:30

La rumeur persistante sur l’intérêt de l’ ASSE pour Andreaw Gravillon a été confirmée, ce mercredi, par un journaliste italien bien informé sur le mercato transalpin.

L' ASSE tente de se faire prêter Andreaw Gravillon

Pour se renforcer en défense pendant l’intersaison, l’ ASSE prospecte un peu partout. Sans grands moyens pour recruter, le club ligérien est contraint de s’orienter vers des dossiers à moindre coût ou de s'intéresser à des joueurs susceptibles d’être prêtés. C’est le cas d'Andreaw Gravillon qui n’était pas dans les plans de l’ex-entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte. Depuis 2019, il a fait l’objet de quatre prêts successifs, à Delfino Pescara, à l'US Sassuolo, à l'Ascoli Calcio et la saison dernière avec le FC Lorient, avec une option d’achat. Cet été, l’ AS Saint-Étienne souhaite négocier le prêt du Français auprès des Nerazzurri afin de remplacer Pape Abou Cissé.

D'après le journaliste italien, Nicolo Schira, Claude Puel tente un coup pour recruter le natif de la Guadeloupe, en vue de la prochaine saison. Andreaw Gravillon est sous contrat avec l’ Inter Milan, son club formateur, jusqu’en juin 2023. Son tarif sur le marché des transferts est estimé à 6 M€. Un montant que l’ ASSE ne peut pas se permettre d’investir sur le joueur de 23 ans, car ses ressources financières sont limitées.

Pape Abou Cissé trop cher pour Sainté

Rappelons que les Stéphanois s'étaient fait prêter les services de Pape Abou Cissé pendant le mercato hivernal, le 28 janvier 2021. Il était arrivé de l'Olympiakos en renfort pour colmater les brèches dans la défense des Verts qui avaient perdu trois arrières centraux et non des moindres : William Saliba (Arsenal), Loïc Perrin (retraite) et Wesley Fofana (Leicester City). Le Sénégalais a disputé 17 matchs en championnat. Et a plus ou moins réussi à stabiliser la défense de l' ASSE. C'est ainsi que l'équipe de Claude Puel a assuré son maintien dans l'élite en finissant à la 11e place de Ligue 1. Les Stéphanois disposaient d'une option d'achat dans le contrat de Pape Abou Cissé, mais ne sont pas en mesure de s'aligner sur l'exigence du club grec. La cote du défenseur de 25 ans est estimée à 6 M€.