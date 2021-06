OGC Nice Mercato : Le Gym fonce sur un attaquant du FC Nantes

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 15:45

L’ OGC Nice prépare son marché de l’été, parallèlement au dossier prioritaire, à savoir l’arrivée de Christophe Galtier. Et un attaquant du FC Nantes serait dans le viseur des niçois.

L' OGC Nice prêt à mettre 9 M€ sur Moses Simon ?

Le mercato estival de l’ OGC Nice s’annonce très mouvementé. Le club attend de conclure le transfert de Christophe Galtier du LOSC afin de passer à l’offensive. Néanmoins, la cellule recrutement du club azuréen est très active en ce moment. En plus de certains joueurs du LOSC annoncés dans les valises de leur coach, le nom de Moses Simon est associé aux Aiglons. D’après le média Score Nigeria, le Gym est intéressé par le profil du polyvalent joueur offensif du FC Nantes. Alors que le coût de ce dernier est évalué à 7 M€, les Canaris seraient disposés à le transférer si une offre de 9 M€, au moins, arrive sur leur bureau. Informé de la situation de l’international nigérian, l’ OGC Nice se prépare à passer à l’offensive selon les informations en provenance de médias nigérians.

L'attaquant du FC Nantes s'en remet à son agent

Interrogé sur son avenir, Moses Simon n’a pas confirmé l’intérêt du FC Nantes. « Pour le moment, je ne suis pas la bonne personne pour parler de transfert. Je préfère laisser ça à mon agent », a-t-il répondu à la source. Pour le joueur sur les tablettes de l’ OGC Nice, « la chose la plus importante était d’assurer le maintien du FC Nantes en Ligue 1 ». Et c’est ce que le joueur de 25 ans a réussi avec ses coéquipiers, en marquant 6 buts et en délivrant 5 passes décisives lors des 33 matchs de Ligue 1 qu’il a disputés cette saison.